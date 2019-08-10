Спаситель «Оренбурга» Фамейе – необычный легионер. Не пьет, изучает соперников и переводит комментарии фанатов

«Оренбург» проиграл все четыре матча в новом сезоне и устроился на последнем месте в таблице. У новичка «Тамбова» одна победа и три поражения. Команды в Оренбурге открыли пятый тур РПЛ, и вряд ли кто-то пожалел о просмотре этого матча.

Счет открыл Седрик Гогуа – ивуариец из «Тамбова», который уже забивал победный гол «Спартаку». Он сейчас – самый результативный защитник сезона в РПЛ. Примечательно, что за последние три года парень числился в пяти клубах, но играл лишь в сербском «Партизане», с которым потом был разорван контракт из-за различных провинностей игрока.

0:2 стало после гола 35-летнего Хасана Мамтова, это первый гол форварда в РПЛ в его карьере. Казалось, у «Оренбурга» мало шансов избежать пятого поражения, но все красиво сделал новичок Джоэль Фамейе. Все очень просто: на 70-й минуте вышел, на 74-й забил, на 78-й забил снова. Итог – 2:2.

Голы получились похожими: