Спаситель «Оренбурга» Фамейе – необычный легионер. Не пьет, изучает соперников и переводит комментарии фанатов
«Оренбург» проиграл все четыре матча в новом сезоне и устроился на последнем месте в таблице. У новичка «Тамбова» одна победа и три поражения. Команды в Оренбурге открыли пятый тур РПЛ, и вряд ли кто-то пожалел о просмотре этого матча.
Счет открыл Седрик Гогуа – ивуариец из «Тамбова», который уже забивал победный гол «Спартаку». Он сейчас – самый результативный защитник сезона в РПЛ. Примечательно, что за последние три года парень числился в пяти клубах, но играл лишь в сербском «Партизане», с которым потом был разорван контракт из-за различных провинностей игрока.
0:2 стало после гола 35-летнего Хасана Мамтова, это первый гол форварда в РПЛ в его карьере. Казалось, у «Оренбурга» мало шансов избежать пятого поражения, но все красиво сделал новичок Джоэль Фамейе. Все очень просто: на 70-й минуте вышел, на 74-й забил, на 78-й забил снова. Итог – 2:2.
Голы получились похожими:
Фамейе – 22-летний ганский форвард. Европейский футбол он опробовал в академии «Ренна», а затем в Белоруссии, сначала в аренде в «Белшине», потом на контракте в брестском «Динамо». Несмотря на царствование БАТЭ в белорусском чемпионате, Фамейе умудрился за пару лет выиграть с «Динамо» четыре трофея – два Кубка и два Суперкубка.
Фамейе оформил дубль в первом же матче за сборную Ганы против Кот-д’Ивуара. Было это четыре года назад в квалификации чемпионата Африки (не путать с Кубком Африки), куда допускаются футболисты только из африканских лиг. Но всего у парня в активе два матча за ганскую национальную команду.
«Я долго смотрел матчи разных белорусских команд, чтобы понять, как именно нужно играть против ваших защитников, какие есть закономерности и какие ошибки они допускают», – рассказывал Фамейе в интервью официальному сайту брестского «Динамо».
Парень завел собаку породы хаски в тот момент, когда ему было особенно одиноко в Белоруссии. Но освоился и стал любимцем фанатов. Особенно после того видео, когда прервал интервью ради того, чтобы станцевать с ними после победы в финале Кубка.
Из других видов спорта Фамейе нравится спринтерский бег, а также баскетбол, где он болеет за команды Леброна Джеймса.
К алкоголю ганец равнодушен: «Алкоголь – это выбор каждого. Никого же с детства не поят водкой. Если тебе хочется выпить – пожалуйста. Мы не в силах учить кого-либо. Лично я не пью совсем».
А вот для фанатов – просто находка: «Мне больше нравится после матчей зайти в интернет и узнать, что пишут болельщики. Я зарегистрирован практически во всех соцсетях, но редко публикую там что-то. У меня даже есть аккаунт ВКонтакте, чтобы смотреть, что болельщики пишут. Копирую их комментарии, переношу в онлайн-переводчик и пытаюсь понять смысл».
Наверняка фанаты «Оренбурга» уже в предвкушении матча в следующую пятницу – их команда сыграет дома с «Сочи».