Шюррле много страдал из-за травм, недоверия тренеров. Возможно, он реанимирует карьеру в «Спартаке»
Андре Шюррле близок к переезду в Россию. По нашей информации, в последнее время его агент вел переговоры с «Локомотивом» и «Спартаком». Первый вариант отпал из-за финансовых интересов. Сейчас, по данным «Чемпионата», «Спартак» находится на продвинутой стадии переговоров с Шюррле: клуб согласился платить ему три миллиона евро в год и возьмет его в аренду на сезон (опция выкупа будет, но необязательная), стороны обсуждают последние детали контракта.
Еще одна причина говорить о трансфере Шюррле – инсайд от Bild. Немецкое издание утверждает, что Люсьен Фавр недоволен формой Шюррле, плюс у «Боруссии» на контракте 36 игроков. Это много даже для европейского топ-клуба. Поэтому есть огромная вероятность, что от Шюррле избавятся за небольшую цену.
Победа на чемпионате мира подкосила Шюррле: в сборной было все здорово, клуб загонял его в депрессию
Шюррле провел два замечательных сезона в «Байере», после чего трансфернулся в «Челси». В Германии его ценили, а Йоахим Лев много раз говорил о способностях Шюррле, которые выведут его на топ-уровень.
В Англии одного таланта оказалось мало. Шюррле лично ждал Жозе Моуринью, который пообещал, что через некоторое время сделает его основным футболистом «Челси». Не получилось. В первом сезоне в АПЛ Шюррле играл довольно стабильно, но не забивал, то есть не выполнял главное требование Моуринью.
Во втором сезоне на позиции Шюррле появился Куадрадо, забожил Виллиан, слева играл Азар – без шансов. Шюррле проиграл конкуренцию и дико нервничал из-за этого: его убивало такое положение в неродной стране.
В 2015-м в интервью ESPN он рассказывал: «Я приехал из сборной в статусе чемпиона мира, а попал на скамейку. Меня подводило здоровье. У меня не было взаимопонимания с Жозе. Я не знал, что делать, это было очень тяжело. Кажется, иногда я чувствовал, что впадаю в депрессию. Плюс «Челси» не отпускал в аренду, хотя я просил об этом».
В итоге клуб все же согласился отпустить Шюррле, но не в аренду, а на постоянной основе – в «Вольфсбург». Через год после этого трансфера он сказал: «Моуринью показал мне, насколько нелегко может быть футболисту. Если ты проводишь один плохой матч, то немедленно отправляешься на скамейку. Карьера в «Челси» была для меня мечтой, но после того, как я получил травму и вернулся в строй, тренер больше на меня не рассчитывал».
Дортмунд – место, где Шюррле провалился из-за травм. Его раздражало, что болельщики и журналисты мочили его
Андре Шюррле на неплохом уровне провел в «Вольфсбурге» полтора года, после чего ушел в Дортмунд. При этом «Вольфсбург» продал его за меньшую цену, чем купил (34 против 36 миллионов).
Травмы мешали Шюррле закрепиться в новой команде. Их было настолько много, что бывший главный тренер «Боруссии» Томас Тухель говорил: «Мне кажется, это какое-то проклятие для Андре. Он в порядке, когда здоров. Проблема в том, что здоров он очень редко».
За два года в «Боруссии» он пропустил 36 матчей (или 176 дней суммарно). Врачи «Боруссии» были уверены, что у Шюррле проблема с мышцами, которая тянулась еще со времен «Челси».
Чисто теоретически повышенную травматичность можно связать с довольно комичным случаем, который произошел с ним в октябре 2014-го. Тогда ему предстояла игра за сборную Германии, но ее он пропустил из-за отравления. Позже выяснилось, что Шюррле отравился на командном ужине, съев курицу, в которой были бактерии сальмонеллы. Шюррле несколько дней мучился из-за тошноты, обезвоживания и постоянной рвоты. А приехав в расположение «Челси», травмировал мышцу левой ноги.
Позже Шюррле рассказывал: «С тех пор я никогда не ел курицу. Из-за этой болезни я скинул несколько килограммов. Посмотрите на меня. Я же тощий! Скинуть лишний вес – не проблема. Набрать пару кило и восстановить мышечный тонус – вот действительно сложная задача для меня».
С того момента у Шюррле начались мышечные осложнения. Большая часть его травм (5 из 7) в период выступлений за «Боруссию» были связаны как раз с мышцами. Болельщики свистели после неудачного действия Шюррле на поле, а журналисты удивлялись, как на такого игрока Дортмунд потратил больше 30 миллионов евро.
Шюррле признавался: «Меня раздражала эта ситуация. Я выкладывался, но у меня не шла игра. Болельщики видели это и возмущались. Журналисты считали своим долгом ткнуть меня в неудачу. Это было ужасно».
Забегания, дальние удары, розыгрыши – сильные стороны Шюррле
В «Байере» его использовали на позиции левого полузащитника. Когда Шюррле пришел в «Челси», Моуринью сказал: «Это универсальный игрок. Поставь его на любую позицию в атаке – правый фланг, левый, центр – он везде будет приносить пользу».
И Жозе был прав. Универсальность – главная фишка Шюррле. Он неоднократно отмечал, что привык играть слева. Но Моуринью часто использовал его по-своему. Только за первые полгода в «Челси» Шюррле отыграл на четырех позициях. На флангах, в зоне АПЗ, в двух матчах смещался на позицию центрального полузащитника.
Еще одна важная черта Шюррле – неожиданные удары. В «Челси» он резко завершал комбинации (например, в матче с «Бернли»), в «Фулхэме» он лепил такие голы (снова пострадал «Бернли»). Об этом он сказал так: «В «Байере» мне давали свободу выбора позиции. Поэтому я во время наших атак искал возможность, чтобы пробить. Не знаю, почему все так хвалят мои удары. Я просто ориентируюсь по ситуации. Наверное, это совпадение, что я забиваю много голов издалека».
Если фантазировать и рассматривать его уже в качестве игрока «Спартака», то есть два варианта.
Первый (и наиболее возможный) – позиция атакующего полузащитника. В этом случае на лавку присаживается Джано, который пока что не особо впечатляет своей игрой.
Второй (наименее возможный) – левый фланг. Тогда Джано остается в основе. Правда, в таком случае возникает вопрос: зачем Кононов так выпрашивал у Цорна Мирзова.
UPD. 31 июля «Спартак» объявил о переходе Андре Шюррле на правах аренды до конца сезона.