Шюррле много страдал из-за травм, недоверия тренеров. Возможно, он реанимирует карьеру в «Спартаке»

Травмы мешали Шюррле закрепиться в новой команде. Их было настолько много, что бывший главный тренер «Боруссии» Томас Тухель говорил: «Мне кажется, это какое-то проклятие для Андре. Он в порядке, когда здоров. Проблема в том, что здоров он очень редко».

За два года в «Боруссии» он пропустил 36 матчей (или 176 дней суммарно). Врачи «Боруссии» были уверены, что у Шюррле проблема с мышцами, которая тянулась еще со времен «Челси».

Чисто теоретически повышенную травматичность можно связать с довольно комичным случаем, который произошел с ним в октябре 2014-го. Тогда ему предстояла игра за сборную Германии, но ее он пропустил из-за отравления. Позже выяснилось, что Шюррле отравился на командном ужине, съев курицу, в которой были бактерии сальмонеллы. Шюррле несколько дней мучился из-за тошноты, обезвоживания и постоянной рвоты. А приехав в расположение «Челси», травмировал мышцу левой ноги.

Позже Шюррле рассказывал: «С тех пор я никогда не ел курицу. Из-за этой болезни я скинул несколько килограммов. Посмотрите на меня. Я же тощий! Скинуть лишний вес – не проблема. Набрать пару кило и восстановить мышечный тонус – вот действительно сложная задача для меня».

С того момента у Шюррле начались мышечные осложнения. Большая часть его травм (5 из 7) в период выступлений за «Боруссию» были связаны как раз с мышцами. Болельщики свистели после неудачного действия Шюррле на поле, а журналисты удивлялись, как на такого игрока Дортмунд потратил больше 30 миллионов евро.

Шюррле признавался: «Меня раздражала эта ситуация. Я выкладывался, но у меня не шла игра. Болельщики видели это и возмущались. Журналисты считали своим долгом ткнуть меня в неудачу. Это было ужасно».