Вольфсбург

Вольфсбург
Wolfsburg
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Флориан Кофельдт
Ф. Кофельдт
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
27
Максимилиан Арнольд М. Арнольд 		Пол 27 32 3 2 4 0
1
Коэн Кастелс К. Кастелс 		Вра 29 27 0 0 1 0
4
Максенс Лакруа М. Лакруа 		Защ 22 27 0 0 4 3
25
Джон Энтони Брукс Д. Брукс 		Защ 29 27 1 0 2 0
20
Боте Баку Б. Баку 		Пол 24 26 3 3 4 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 16:30
Кельн
-:-
Вольфсбург
07.05.2022 07 мая 2022 сб 16:30
Германия. Бундеслига , 33 тур
Кельн
-
Вольфсбург
-
Германия. Бундеслига , 33 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:30
Вольфсбург
-:-
Бавария
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:30
Германия. Бундеслига , 34 тур
Вольфсбург
-
Бавария
-
Германия. Бундеслига , 34 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
10
Айнтрахт
32 10 10 12 42:46 40
11
Бохум
31 11 6 14 34:46 39
12
Вольфсбург
32 11 5 16 40:52 38
13
Боруссия
31 10 8 13 46:59 38
14
Аугсбург
32 9 8 15 37:51 35
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:30
Штутгарт
1 : 1
Вольфсбург
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:30
32 тур
Штутгарт
1
Вольфсбург
1
Германия. Бундеслига , 32 тур
22.04.2022 22 апр. 2022 пт 21:30
Вольфсбург
5 : 0
Майнц
22.04.2022 22 апр. 2022 пт 21:30
31 тур
Вольфсбург
5
Майнц
0
Германия. Бундеслига , 31 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 16:30
Боруссия
6 : 1
Вольфсбург
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 16:30
30 тур
Боруссия
6
Вольфсбург
1
Германия. Бундеслига , 30 тур
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 16:30
Вольфсбург
4 : 0
Арминия
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 16:30
29 тур
Вольфсбург
4
Арминия
0
Германия. Бундеслига , 29 тур
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 16:30
Аугсбург
3 : 0
Вольфсбург
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 16:30
28 тур
Аугсбург
3
Вольфсбург
0
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