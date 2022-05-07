Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
27Максимилиан Арнольд М. Арнольд
|Пол
|27
|32
|3
|2
|4
|0
|
1Коэн Кастелс К. Кастелс
|Вра
|29
|27
|0
|0
|1
|0
|
4Максенс Лакруа М. Лакруа
|Защ
|22
|27
|0
|0
|4
|3
|
25Джон Энтони Брукс Д. Брукс
|Защ
|29
|27
|1
|0
|2
|0
|
20Боте Баку Б. Баку
|Пол
|24
|26
|3
|3
|4
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
10
|32
|10
|10
|12
|42:46
|40
|
11
|31
|11
|6
|14
|34:46
|39
|
12
|32
|11
|5
|16
|40:52
|38
|
13
|31
|10
|8
|13
|46:59
|38
|
14
|32
|9
|8
|15
|37:51
|35
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