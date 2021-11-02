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«Челси» победил «Мальме» и гарантировал минимум выход в плей-офф Лиги Европы
02 ноября, 22:35
- «Челси» не проигрывает семь матчей подряд во всех турнирах. Последнее поражение было в Лиге чемпионов от «Ювентуса».
- «Челси» ни разу не проиграл «Мальме» за четыре матча. До этого были три победы и один пропущенный мяч.
- Хаким Зиеш забил 500-й гол «Челси» в еврокубках. Это его второй мяч в этом сезоне.
- «Мальме» проиграл четыре матча из четырех в группе, ни разу не забил и потерял шансы выйти из группы. «Челси» идет на втором месте и гарантировал себе минимум участие в плей-офф Лиги Европы.
В другом матче «Вольфсбург» победил «Зальцбург»:
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