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#Челси #Лига чемпионов #Вольфсбург #Зальцбург #Мальме

«Челси» победил «Мальме» и гарантировал минимум выход в плей-офф Лиги Европы

02 ноября, 22:35
Матч завершен
Мальме
Мальме
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Зиеш 56
  • «Челси» не проигрывает семь матчей подряд во всех турнирах. Последнее поражение было в Лиге чемпионов от «Ювентуса».
  • «Челси» ни разу не проиграл «Мальме» за четыре матча. До этого были три победы и один пропущенный мяч.
  • Хаким Зиеш забил 500-й гол «Челси» в еврокубках. Это его второй мяч в этом сезоне.
  • «Мальме» проиграл четыре матча из четырех в группе, ни разу не забил и потерял шансы выйти из группы. «Челси» идет на втором месте и гарантировал себе минимум участие в плей-офф Лиги Европы.

В другом матче «Вольфсбург» победил «Зальцбург»:

Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Баку 3
Нмеча 60
2:1
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Вебер 30

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов

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Источник:
Гол
Так было в прошлом туре
Матч травм у «Челси» и «Мальме». Лукаку и Вернер ушли в первом тайме, вратарь «Мальме» – в перерыве
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