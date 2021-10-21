Матч травм у «Челси» и «Мальме». Лукаку и Вернер ушли в первом тайме, вратарь «Мальме» – в перерыве
Матч соперников «Зенита» в Лиге чемпионов между «Челси» и «Мальме» развивался предсказуемо. «Челси» уверенно победил 4:0.
Но в игре случались интересные события – и все они связаны с травмами.
На 23-й минуте Ромелу Лукаку заработал пенальти и неудачно упал на лодыжку. Вместо него вышел Кай Хавертц.
В последние шесть матчей Лукаку не может забить, и Томас Тухель говорил, что Лукаку морально устал. К тому же, Лукаку раньше времени вернулся из сборной – из-за мышечного повреждения.
На 44-й минуте получил травму второй главный форвард «Челси» – Тимо Вернер.
Вернер и Лукаку – важные игроки «Челси». На двоих они забили в сезоне 13 голов.
После матча Тухель объяснил, что случилось с игроками:
«У Лукаку травма мышц и вывих голеностопа, а у Вернера проблемы с подколенным сухожилием. Оба пропустят несколько дней. Они были в хорошей форме, могут создавать и забивать, так что теперь нам нужно найти решения, и ребята, которые ждали своего шанса, должны себя проявить».
А в перерыве случилась важная замена и у «Мальме». Вместо Юхана Далина вышел Исмаэль Диавара, который тоже мог быть заменен в самом конце матча – в него врезался Хавертц, Диавара лежал на газоне, но смог закончить матч.
Кстати, из-за замены вратаря случилось редкое для ЛЧ событие. Жоржиньо стал вторым игроком в истории, который забил два пенальти в одном матче разным вратарям.