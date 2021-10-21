Матч травм у «Челси» и «Мальме». Лукаку и Вернер ушли в первом тайме, вратарь «Мальме» – в перерыве

Матч соперников «Зенита» в Лиге чемпионов между «Челси» и «Мальме» развивался предсказуемо. «Челси» уверенно победил 4:0.

Но в игре случались интересные события – и все они связаны с травмами.

На 23-й минуте Ромелу Лукаку заработал пенальти и неудачно упал на лодыжку. Вместо него вышел Кай Хавертц.

В последние шесть матчей Лукаку не может забить, и Томас Тухель говорил, что Лукаку морально устал. К тому же, Лукаку раньше времени вернулся из сборной – из-за мышечного повреждения.