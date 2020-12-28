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Материалы
«ПСЖ» развалился за тайм: Навас проспал навес и пустил через дыру в стенке, Гуйе добил удалением
#ПСЖ
29 апреля, 00:25
У Маркиньоса три гола в сезоне ЛЧ, и все разные – со стандарта, с отскока и выхода один на один. А все пострадавшие – топ-клубы
#Маркиньос
28 апреля, 23:13
Чем шейх из «ПСЖ» отличается от шейха из «Ман Сити». Тест на знание главных боссов еврофутбола
#Лига чемпионов
28 апреля, 19:52
В Турции локдаун до 17 мая, а финал Лиги чемпионов через двенадцать дней после. Никто не знает, как быть и будет ли вообще он там
#Лига чемпионов
28 апреля, 15:01
Бензема играет с перебинтованным мизинцем больше двух лет. Однажды он отказался от операции – чтобы не пропускать слишком много матчей
#Карим Бензема
28 апреля, 02:07
Похоже, никто на свете не мажет верные голевые моменты чаще Вернера. С метра запускает выше, путается в ногах и бьет в соперника
#Тимо Вернер
28 апреля, 00:52
«Реал» и «Челси» судит полицейский. Он не бросил службу ради футбола и до сих пор грустит из-за ошибки из 2012-го
#Данни Маккели
27 апреля, 23:02
Главная драма Суперлиги. Босс «Ювентуса» вел двойную игру против 200 клубов и предал президента УЕФА – друга и крестного своей дочери
#Андреа Аньелли
21 апреля, 06:45
#
новости спорта
Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ», 4 мая 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
вчера, 15:34
Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ», 4 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
вчера, 15:31
Варан из-за травмы не сыграет с «Челси» в ответном полуфинале Лиги чемпионов
вчера, 15:14
Семь игроков удалялись по два раза за еврокубковый сезон. Гуйе из «ПСЖ» – один из них
29 апреля, 10:41
Мбаппе впервые в полном матче ЛЧ ни разу не пробил по воротам
29 апреля, 01:55
Соперники «ПСЖ» в плей-офф ЛЧ били по его воротам 92 раза. Сам «ПСЖ» – 50, а забил голов больше
29 апреля, 01:41
«Манчестер Сити» победил «ПСЖ» в первом полуфинале Лиги чемпионов
28 апреля, 23:52
Маркиньос забил третий гол в этом сезоне Лиги чемпионов. Его гол = победа «ПСЖ»
28 апреля, 22:27
Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
#Виктор Гончаренко
12 марта, 18:48
Последний матч «Реала» и «Челси» – атмосфера-98: музыка из «Звездных войн», усатый Хиддинк и забивший уругваец, с которым из-за гола месяц не разговаривал лучший друг
#Лига чемпионов
27 апреля, 15:52
В полуфиналах Лиги чемпионов сыграют три Менди – за три разных клуба. Родство только у двоих, но у всех троих есть пара общих точек
#Лига чемпионов
27 апреля, 01:11
Что такое швейцарская система, на которую перейдет Лига чемпионов
#Лига чемпионов
21 апреля, 16:55
Суперлига не злодеи. УЕФА сам виноват. Все это нормально
#Суперлига
20 апреля, 21:25
Стоп. Новый формат Лиги чемпионов – это же почти Суперлига. Даже претензии к ним одинаковые
#Лига чемпионов
21 апреля, 07:00
Президент Суперлиги дал первое интервью после создания турнира. Рассказал о «спасении футбола» и кризисе индустрии
#Суперлига
20 апреля, 10:50
«Мои дети через 30 лет будут называть Месси фермером». Лучшие шутки и реакции на Суперлигу
#Суперлига
19 апреля, 15:55
Гвардиола наконец-то вывел «Ман Сити» в полуфинал ЛЧ! Клуб оказался там впервые за пять лет
#Хосеп Гвардиола
15 апреля, 00:40
Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
#Мартин Шкртел
10 марта, 17:42
Тимощук − волосы, иконы, вегетарианство, покер, счастливые кроссовки. Большое интервью
#Анатолий Тимощук
18 января, 09:40
Фанаты «Ливерпуля» напали на автобус «Реала»: разбили окно, но никого не задели 🧱
#Реал
14 апреля, 22:21
Особый сотрудник «Реала». Чинит психологию игроков, учит Зидана йоге и скрывается от журналистов
#Реал
14 апреля, 14:10
Иранский форвард «Порту» – необычный герой Лиги чемпионов. Забил ножницами, когда вернулся после удаления
#Мехди Тареми
14 апреля, 00:58
Неймар собрал все промахи в одном матче: штанга, перекладина, удар мимо мяча перед пустыми воротами
#Неймар
14 апреля, 00:12
Почему «Ман Сити» и Пеп опять лучше всех. 5 причин успеха
#Манчестер Сити
16 марта, 15:10
Фанаты «ПСЖ» устроили салют во время матча. Поддержали команду при пустых трибунах 💥
#ПСЖ
13 апреля, 23:14
Куман весь сезон проигрывает ключевые матчи в «Барселоне»
#Роналд Куман
11 апреля, 00:17
Мбаппе молчал в ЛЧ четыре матча. Теперь – рвет топ-клубы (по два гола за игру)
#Килиан Мбаппе
08 апреля, 00:47
Левандовски предупреждал «Баварию»: найдите мне замену. Не нашли. Теперь он сломан – но клубу норм
#Роберт Левандовски
07 апреля, 23:53
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
#Барселона
11 марта, 01:27
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
28 декабря 2020, 18:11
Неймар – архитектор: дважды порезал «Баварию» пасами и сделал первые ассисты в сезоне Лиги чемпионов
#Неймар
07 апреля, 23:22
Апрель и снег-снег-снег. Завалил базу «Баварии» и создал атмосферу в Лиге чемпионов 🌨️
#Лига чемпионов
07 апреля, 23:10
Румынский судья взял у Холанда автограф и запустил спор – а так вообще можно? Гвардиоле ок, легенды «Сити» злятся
#Октавьян Шовре
07 апреля, 14:54
Зидан вынудил «Ливерпуль» плохо играть, а потом решил все на классе. В этом секрет его победы
#Реал
07 апреля, 01:18
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
07 марта, 16:13
Владимир Маслаченко − эпоха спорта и телевидения. В рассказах тех, с кем он работал и жил
#Владимир Маслаченко
28 ноября 2020, 11:00
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