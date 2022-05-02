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#УЕФА #Лига чемпионов #Лига Европы #Лига конференций УЕФА

УЕФА не допустит российские клубы до еврокубков в сезоне-2022/23, Россия отстранена от выступлений в Лиге наций

www.imago-images.de / Global Look Press

2 мая УЕФА принял несколько важнейших решений по поводу будущего российского футбола.

  • Российские клубы не будут допущены к еврокубковым турнирам в сезоне-2022/23. Никто из российских команд не сыграет в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
  • Запрет распространяется и на участие мини-футбольных клубов в турнирах УЕФА.
  • Россия отстранена от матчей в Лиге наций. Там соперниками нашей команды были сборные Исландии, Албании и Израиля.
  • Женская сборная России не сыграет на Евро-2022 и не доиграет отбор к ЧМ-2023.
  • Молодежная сборная не будет участвовать в квалификации Евро-2023.
  • Российская заявка на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году – отклонена.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что следует проявить добрую волю и показать, что санкции не направлены против российских спортсменов и российского народа, а российский спорт не должен страдать из-за «отдельных решений».

Тем не менее, УЕФА решил не допускать российские команды к турнирам под своей эгидой. Таким образом, календарь сборной России будет скорректирован, а итоговые места клубов в сезоне-2021/22 РПЛ не будут еврокубковыми.

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