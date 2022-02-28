Сборная России по футболу исключена из турниров ФИФА и УЕФА. Они организуют чемпионат мира, Лигу чемпионов и Лигу Европы

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и все российские клубы от участия в своих соревнованиях. Решение принято из-за спецоперации в Украине и рассчитано «до дальнейшего уведомления».

Похоже, России не будет на чемпионате мира, а «Спартака» – в Лиге Европы

Сборная России готовилась к стыковым матчам за выход на чемпионат мира 2022 года. Игра против Польши планировалась на 24 марта. ФИФА и УЕФА не назвали сроков отстранения, поэтому статус матча непонятен. Но если ситуация не изменится в ближайшее время, то Россия лишится шансов на попадание на ЧМ.

Среди российских клубов в еврокубках остался только «Спартак». Он готовился к выступлению в 1/8 финала Лиги Европы, игры против «РБ Лейпциг» планировались 10 и 17 марта. Если ситуация не изменится в ближайшее время, то его автоматически исключат из розыгрыша.

УЕФА – футбольный союз, организующий европейские турниры. Среди них чемпионат Европы, на котором выступают сборные, а также еврокубки Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций, в которых играют клубы.

ФИФА – главная футбольная федерация, организующая крупнейшие турниры, среди которых чемпионат мира.

Новость появилась через день после решения ФИФА о нейтральном статусе России. Изначально ей запретили игру на домашних стадионах со своим гимном и гербом, но решение раскритиковали европейские ассоциации как чрезмерно мягкое. Польша назвала его «позорным» и потребовала полного исключения. В итоге через день ФИФА и УЕФА фактически согласились с позицией польской ассоциацией.

«Газпром» лишился контракта с УЕФА. Он был спонсором Лиги чемпионов и чемпионаты Европы

Отдельно УЕФА объявил о разрыве соглашения с «Газпромом». Он спонсировал крупнейший клубный турнир Лигу чемпионов и крупнейший европейский турнир сборных – Евро.

Это не первый случай, когда на Западе разрывают контракт с российской компанией из-за ситуации в Украине. Немецкий «Шальке-04» также отказался от спонсорства «Газпрома», а «Манчестер Юнайтед» – «Аэрофлота».