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Александр Овечкин
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Вашингтон
Владимир Путин
политика
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#Александр Овечкин #НХЛ #Вашингтон #Владимир Путин #политика

Овечкин выступил за мир и добавил: «Путин – мой президент»

26 февраля, 01:01

инстаграм Александра Овечкина

25 февраля о ситуации вокруг России и Украины высказался нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин:

«Пожалуйста, больше никакой войны. Неважно, кто воюет – Россия, Украина или другие страны. Я думаю, что мы живем в мире. И мы должны жить в мире и в мире прекрасном».

Потом у Овечкина спросили о поддержке президента России Владимира Путина. Он ответил:

«Итак, он мой президент. Но я повторюсь: я не политик. Я спортсмен. Сейчас складывается сложная в отношении двух стран. Я просто надеюсь, что это все закончится очень скоро».

Овечкин, политика, Россия и Украина:

  • Александр Овечкин был основателем Putin Team (общественное движение в поддержку президента Владимира Путина) в 2017 году.
  • В его инстаграме был еще такой пост, который вышел за три года до создания Putin Team:

Он объяснял:

«Я не пытался сделать какое-то заявление. Но я – русский, и у меня на Украине много друзей. Я просто не хочу войны, как все нормальные люди. Особенно если это происходит в близкой тебе стране. Тяжело смотреть, как там гибнут люди. Когда летом отдыхал в России, то все время следил за новостями. На Украине просто хотят жить спокойно».

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