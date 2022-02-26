Овечкин выступил за мир и добавил: «Путин – мой президент»

25 февраля о ситуации вокруг России и Украины высказался нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин:

«Пожалуйста, больше никакой войны. Неважно, кто воюет – Россия, Украина или другие страны. Я думаю, что мы живем в мире. И мы должны жить в мире и в мире прекрасном».

Потом у Овечкина спросили о поддержке президента России Владимира Путина. Он ответил:

«Итак, он мой президент. Но я повторюсь: я не политик. Я спортсмен. Сейчас складывается сложная в отношении двух стран. Я просто надеюсь, что это все закончится очень скоро».

Овечкин, политика, Россия и Украина: