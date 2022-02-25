Евровидение исключило Россию. Сколько раз россияне раньше пропускали конкурс и какие еще страны тоже исключали

25 февраля организаторы Евровидения не допустили Россию до участия в конкурсе в 2022 году. Официальное заявление:

«Решение отражает нашу озабоченность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине участие России в этом году дискредитирует конкурс. Европейский вещательный союз – аполитичная организация, которая привержена общественной службе.

Мы по-прежнему привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене».