Евровидение исключило Россию. Сколько раз россияне раньше пропускали конкурс и какие еще страны тоже исключали
25 февраля организаторы Евровидения не допустили Россию до участия в конкурсе в 2022 году. Официальное заявление:
«Решение отражает нашу озабоченность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине участие России в этом году дискредитирует конкурс. Европейский вещательный союз – аполитичная организация, которая привержена общественной службе.
Мы по-прежнему привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене».
Когда еще Россия пропускала Евровидение
Таких случаев было несколько:
- 1996 год – Андрей Косинский не прошел предварительный заочный тур.
- 1998 год – кандидатом на выступление была Татьяна Овсиенко. Но она не прошла из-за среднего балла. На тот момент учитывались результаты последних пяти лет.
- 1999 год – организаторы отстранили Россию, потому что она в знак протеста за недопуск не транслировала Евровидение-1998.
- 2017 год – тогда Киев принимал Евровидение, но Юлию Самойлову не пустили в страну, потому что она выступала в Крыму за два года до этого.
Были ли случаи, когда организаторы Евровидения банили участников в последнее время
Да. В 2021-м на конкурс не поехала Белоруссия. Она заявляла в качестве участника группу «Галасы ЗМеста». Но организаторы сказали, что ее песня «Я научу тебя» «нарушала неполитичный статус конкурса». В ней есть такие строчки:
Я научу тебя плясать под дудочку
Я научу тебя клевать на удочку
Я научу тебя ходить по струночке
Ты будешь всем доволен, рад всему.
Группа исполняла сатирические песни про Светлану Тихановскую и других оппонентов президента Белоруссии Александра Лукашенко. Сначала организаторы Евровидения просили Белтелерадиокомпанию (компания, отвечавшая за подготовку участника Белоруссии) изменить песню, чтобы она соответствовала стандартам конкурса. Но та не ответила на требования.
Другие случаи дисквалификаций со стороны организаторов Евровидения:
- В 2016-м Румыния не участвовала в конкурсе, потому что не уплатила налоги ЕВС (Европейский вещательный союз).
- В 2009-м Грузия была дисквалифицирована из-за нежелания менять слова песни.
- Были случаи, когда организаторы банили не страны, а песни. Почти всегда страны меняли их.
Что нужно знать про Евровидение-2022
Оно пройдет в итальянском Турине с 10 по 14 мая. Полный список участников вы можете посмотреть на официальном сайте Евровидения. Последние новости, связанные с участниками:
- Миа Димшич представит Хорватию.
- Кристиан Охман поедет от Польши.
- От Норвегии выступит группа Subwoolfer.
- Акилле Лауро будет представлять Сан-Марино.
- От Украины выступит Kalush Orchestra. И с этим участником связан небольшой скандал. Изначально кандидатом была Алина Паш, но в 2015 году она ездила в Крым в обход украинского законодательства. Паш столкнулась с массовым хейтом и снялась с конкурса.