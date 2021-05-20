Евровидение
Онлайн-трансляция финала Евровидения-2021, где от России выступает Манижа
час назад
Онлайн-трансляция финала Евровидения начнется 22 мая в 22:00 по московскому времени.
Что надо знать перед началом финала:
Первый канал проведет прямую трансляцию всех выступлений. Потом будет финальное голосование, где и определится победитель Евровидения.
Евровидение-2021 проходит в нидерландском Роттердаме. В 2020 году конкурс не проводился из-за пандемии коронавируса.
Певица Манижа представляет Россию на Евровидении-2021. Она выступала в первом полуфинале, который проходил 18 мая. По итогам голосования Манижа прошла в финал, где всего будет 26 участников. Выступление Манижи в полуфинале собрало более 5 миллионов просмотров.
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