Онлайн-трансляция финала Евровидения-2021, где от России выступает Манижа

Онлайн-трансляция финала Евровидения начнется 22 мая в 22:00 по московскому времени.

Что надо знать перед началом финала:

Первый канал проведет прямую трансляцию всех выступлений. Потом будет финальное голосование, где и определится победитель Евровидения.

Евровидение-2021 проходит в нидерландском Роттердаме. В 2020 году конкурс не проводился из-за пандемии коронавируса.

Певица Манижа представляет Россию на Евровидении-2021. Она выступала в первом полуфинале, который проходил 18 мая. По итогам голосования Манижа прошла в финал, где всего будет 26 участников. Выступление Манижи в полуфинале собрало более 5 миллионов просмотров.