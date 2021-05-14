Прогноз на Евровидение-2021. Кто фаворит у букмекеров

Евровидение-2021 пройдет на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме. 18 и 20 мая состоятся полуфиналы, 22 мая – финал.

Где смотреть Евровидение-2021. Прямая трансляция полуфиналов и финала

Сайт Evrovision World выложил подборку букмекерских котировок. Фавориты:

Франция – 3,75 Италия – 4,25 Мальта – 5 Швейцария – 9 Исландия – 9 Болгария – 10

Букмекеры считают, что шансы остальных стран намного меньше. Россия вообще попала на 14-е место. Котировки на ее победу варьируются от 41 до 67.

Певица Манижа представит Россию на Евровидении. Она выступит на конкурсе в первом полуфинале. Ей 29 лет. Манижа исполнит песню Russian Woman.

Французская певица Барбара Прави – главный фаворит Евровидения. Видео с ее выступлением на ютуб-канале Евровидение уже набрало 1,5 миллиона просмотров.