Евровидение
Прогноз на Евровидение-2021. Кто фаворит у букмекеров
58 минут назад
Евровидение-2021 пройдет на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме. 18 и 20 мая состоятся полуфиналы, 22 мая – финал.
Где смотреть Евровидение-2021. Прямая трансляция полуфиналов и финала
Сайт Evrovision World выложил подборку букмекерских котировок. Фавориты:
- Франция – 3,75
- Италия – 4,25
- Мальта – 5
- Швейцария – 9
- Исландия – 9
- Болгария – 10
Букмекеры считают, что шансы остальных стран намного меньше. Россия вообще попала на 14-е место. Котировки на ее победу варьируются от 41 до 67.
Певица Манижа представит Россию на Евровидении. Она выступит на конкурсе в первом полуфинале. Ей 29 лет. Манижа исполнит песню Russian Woman.
Французская певица Барбара Прави – главный фаворит Евровидения. Видео с ее выступлением на ютуб-канале Евровидение уже набрало 1,5 миллиона просмотров.
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