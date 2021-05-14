Евровидение
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#Евровидение

Прогноз на Евровидение-2021. Кто фаворит у букмекеров

58 минут назад

Евровидение-2021 пройдет на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме. 18 и 20 мая состоятся полуфиналы, 22 мая – финал.

Где смотреть Евровидение-2021. Прямая трансляция полуфиналов и финала

Сайт Evrovision World выложил подборку букмекерских котировок. Фавориты:

  1. Франция – 3,75
  2. Италия – 4,25
  3. Мальта – 5
  4. Швейцария – 9
  5. Исландия – 9
  6. Болгария – 10

Букмекеры считают, что шансы остальных стран намного меньше. Россия вообще попала на 14-е место. Котировки на ее победу варьируются от 41 до 67.

Певица Манижа представит Россию на Евровидении. Она выступит на конкурсе в первом полуфинале. Ей 29 лет. Манижа исполнит песню Russian Woman.

Французская певица Барбара Прави – главный фаворит Евровидения. Видео с ее выступлением на ютуб-канале Евровидение уже набрало 1,5 миллиона просмотров.

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Источник:
Сайт Evrovision World
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