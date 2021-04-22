Песня с «Оскара-2021» парализовала целый город в Исландии: поют ее в церквях и школах, а мэр объявил выходной для всех
В 2020-м на Netflix вышла комедия «Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga». Синопсис там такой: исландский мальчик увидел на Евровидение выступление ABBA и стал их фанатом с мечтой тоже выступить в конкурсе. Получилось только спустя полвека. Вместе со своей подругой они создали провинциальный дуэт Fire Saga.
В фильме пародируются песни и атмосфера Евровидения, появляются его реальные победители (например, Александр Рыбак и Кончита Вурст) и есть русский персонаж (правда, его играет американец), который говорит, что в России нет геев.
Фильм не стал очень популярным и народным (6,7 на «Кинопоиске»), но отлично зашел в Исландии. Сразу три песни из фильма стали реальными лидерами музыкальных чартов в 2020-м.
Главная история – вокруг песни «Хусавик – мой родной город». Это портовый городок в Исландии (2300 человек), в котором родились главные герои фильма. Они нарушают регламент и поют в финале конкурса о любви к своему городу, а не заявленную песню, которую от них ждали организаторы. За это Fire Saga получила дисквалификацию с Евровидения, но это их уже мало волновало (спойлерить романтическую линию фильма не будем).
«Там, где поют криками чаек горные вершины,
Там, где можно жить по соседству с китами,
В моем родном городе, в моем родном городе,
Там, где всеми цветами радуги вспыхивает северное сияние,
И эти волшебные ночи превосходят все другие.
Все, что мне нужно, – быть с тобой, с тобой»
О Хусавике поет не главная актриса Рэйчел МакАдамс, а шведская певица Молли Санден (занимала на детском Евровидении третье место).
Песня оживила реальный город. Там теперь все ждут, что она выиграет «Оскар» в номинации «Лучшая песня». Даже мэр Хусавика Кристиан Тор Магнуссон говорит: «Атмосфера в городе наполнена волнением, люди с нетерпением ждут церемонию. Эта песня стала уже гимном нашего города». Дошло до того, что главную дорогу Хусавика покрасили в красный на мотив красной дорожки.
Поет песню везде: в церкви, в доме престарелых, перед футбольными матчами, даже дети учат ее на уроках музыки. Предприниматель из Хусавика Орлугур Орлугссон говорит, что такая помешанность на одном хите не раздражает: «Песня подняла дух людей и дала надежду, что мы переживем времена пандемии».
«Самое исландское видео в мире». Волейболисты тренируются рядом с извергающимся вулканом (он спал шесть тысяч лет)
Раньше в Хусавик туристы приезжали, чтобы посмотреть на китов, но теперь сами местные жители настаивают, что у них есть фишка покруче: в городе открыт тематический паб по фильму, временный музей Евровидения, в планах – установка статуй эльфов, о которых поется в «Хусавике».
Музыкальный продюсер фильма Саван Котеча до сих пор в восторге, что песня сработала так мощно: «Там даже закрывают школы на день, чтобы семьи могли посмотреть церемонию «Оскара», а потом выспаться. Я индеец из Техаса, должен был стать врачом или адвокатом, об «Оскаре» и таком успехе даже не мог мечтать».
Котеча вспоминала, что песня могла и не прозвучать в фильме. Ведь это лиричная и серьезная баллада, а весь фильм – сплошной стеб с весельем. Поставить душевную песню про исландский городок в кульминационный момент – риск, на который создатели не сразу решились.
И авторы сначала вообще не хотели петь о конкретном исландском городе. У песни было больше 60 версий с исландским стихом, который перевели через гугл-переводчик. Была даже мысль спеть про вымышленный город Киркьюбайярклаустурстейнгримсфьордархейдиарстад, но авторам понравился мелодичный Хусавик.