Песня с «Оскара-2021» парализовала целый город в Исландии: поют ее в церквях и школах, а мэр объявил выходной для всех

В 2020-м на Netflix вышла комедия «Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga». Синопсис там такой: исландский мальчик увидел на Евровидение выступление ABBA и стал их фанатом с мечтой тоже выступить в конкурсе. Получилось только спустя полвека. Вместе со своей подругой они создали провинциальный дуэт Fire Saga.

В фильме пародируются песни и атмосфера Евровидения, появляются его реальные победители (например, Александр Рыбак и Кончита Вурст) и есть русский персонаж (правда, его играет американец), который говорит, что в России нет геев.