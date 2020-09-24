Перед Суперкубком УЕФА-2020 играла официальная мелодия Евро-2008. Ее написал автор саундтрека к фильму «127 часов»

Журналист Independent Мигель Дилэйни вспоминал эту мелодию в твиттере еще в 2019-м. Тогда она тоже использовалась в Суперкубке УЕФА: «Тематическая мелодия для Суперкубка все-таки не новая. Она переработана с Евро-2008. Ролло Армстронг сделал ее сам. Евро-2008 был моим первым турниром, который навсегда останется в памяти».

В 2008 году у чемпионата Европы впервые появилась официальная мелодия. Так написано даже в главных документах по турниру. У Армстронга есть и другие достижения по жизни: он номинировался на «Оскар» в номинации по лучшей песне. Армстронг вместе с братом делал саундтрек к фильму «127 часов».

Комментаторы «Матч ТВ» Роман Нагучев и Константин Генич изначально рассказали, что эта мелодия написана недавно. Фанаты быстро подправили Нагучева в твиттере.