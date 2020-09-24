Перед Суперкубком УЕФА-2020 играла официальная мелодия Евро-2008. Ее написал автор саундтрека к фильму «127 часов»
Сайт УЕФА рассказывал историю создания мелодии. Ее придумал продюсер и идейный вдохновитель группы Faithless Ролло Армстронг. Еще он – футбольный фанат. По этой мелодии делались все песни Евро-2008. В немного измененном виде она звучала и на Евро-2012. В обычной жизни сам Армстронг болеет за «Арсенал».
Теперь его музыка играла перед игрой «Баварии» и «Севильи».
Журналист Independent Мигель Дилэйни вспоминал эту мелодию в твиттере еще в 2019-м. Тогда она тоже использовалась в Суперкубке УЕФА: «Тематическая мелодия для Суперкубка все-таки не новая. Она переработана с Евро-2008. Ролло Армстронг сделал ее сам. Евро-2008 был моим первым турниром, который навсегда останется в памяти».
В 2008 году у чемпионата Европы впервые появилась официальная мелодия. Так написано даже в главных документах по турниру. У Армстронга есть и другие достижения по жизни: он номинировался на «Оскар» в номинации по лучшей песне. Армстронг вместе с братом делал саундтрек к фильму «127 часов».
Комментаторы «Матч ТВ» Роман Нагучев и Константин Генич изначально рассказали, что эта мелодия написана недавно. Фанаты быстро подправили Нагучева в твиттере.
Константин Генич анонсировал рассказ о создании мелодии еще до игры. Там же смеялся, что Нагучев вспомнит их совместные репортажи.
А так сложился матч: