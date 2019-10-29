Мартин Гаррикс напишет музыку для Евро-2020. Он уже закрывал прошлую Олимпиаду
19 октября УЕФА объявил имя диджея, который напишет официальную песню для Евро-2020. Им стал голландец Мартин Гаррикс, но пока неизвестно, кто станет вокалистом. Через десять дней после объявления стали известны некоторые подробности.
- Песня будет выпущена весной 2020 года;
- Впервые в полном объеме она будет исполнена 12 июня 2020-го – в день открытия чемпионата Европы в Риме на «Стадио Олимпико».
Гаррикс в восторге: «Это невероятная честь – создать официальную песню для Евро, и я очень рад, что все это услышат. Очень надеюсь, что моя песня заставит всех в Европе почувствовать себя частью турнира следующим летом».
• Мартин Гаррикс – псевдоним, настоящее имя исполнителя – Мартейн Гарритсен. Вкратце, что о нем известно:
• Гарриксу 23 года, он родом из Амстелвена – это город в Голландии, где проживают примерно 90 тысяч человек. Наиболее известный спортсмен, родившийся здесь – это Михаэль Рейзигер, который выигрывал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов в «Аяксе» и выступал за «Барселону» и сборную Голландии.
• Гаррикс в четырехлетнем возрасте учился играть на гитаре, а в восемь – очень серьезно заинтересовался музыкой после выступления диджея Tiesto на Олимпиаде-2004 в Афинах. Уже в 14 лет Мартин подписал контракт с лейблом Spinnin Records, где был самым молодым резидентом.
• С 17-летнего возраста получает различные популярные награды. В 2015-м и 2016-м выиграл несколько призов от MTV Europe Music Awards.
• Трек Animals, выпущенный шесть лет назад, с тех пор собрал уже более миллиарда просмотров на ютубе.
• Сотрудничал с популярными исполнителями – Usher, Tiesto, Дэвидом Геттой.
• Опыт выступления на турнирах мирового масштаба у него уже есть. Спустя 14 лет после того, как он увидел, как на Олимпиаде играет Tiesto, Гаррикс и сам отыграл свой сет – это произошло на закрытии Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.
• По версии журнала DJ Magazine Мартин трижды выигрывал награду лучшему диджею мира – за три прошлых года.
• В октябре 2018-го выпустил книгу Martin Garrix Life = Crazy с фотографиями из карьерной и личной жизни.
• Мартин называет себя большим футбольным фанатом, но едва ли даже интернет знает, какому клубу парень симпатизирует. Но в футбол играет он нередко, например, с Дэвидом Гетта (в сети есть клип).
Спорт все равно есть в жизни Геррикса – в его соцсетях он выкладывает снимки из тренажерного зала, куда старается ходить регулярно, хотя пока это не так нужно: «Если не появлюсь там в течение пары недель, то не почувствую это, но все предупреждают: «Подожди, через несколько лет почувствуешь».