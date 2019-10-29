Мартин Гаррикс напишет музыку для Евро-2020. Он уже закрывал прошлую Олимпиаду

• Мартин Гаррикс – псевдоним, настоящее имя исполнителя – Мартейн Гарритсен. Вкратце, что о нем известно:

• Гарриксу 23 года, он родом из Амстелвена – это город в Голландии, где проживают примерно 90 тысяч человек. Наиболее известный спортсмен, родившийся здесь – это Михаэль Рейзигер, который выигрывал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов в «Аяксе» и выступал за «Барселону» и сборную Голландии.

• Гаррикс в четырехлетнем возрасте учился играть на гитаре, а в восемь – очень серьезно заинтересовался музыкой после выступления диджея Tiesto на Олимпиаде-2004 в Афинах. Уже в 14 лет Мартин подписал контракт с лейблом Spinnin Records, где был самым молодым резидентом.

• С 17-летнего возраста получает различные популярные награды. В 2015-м и 2016-м выиграл несколько призов от MTV Europe Music Awards.

• Трек Animals, выпущенный шесть лет назад, с тех пор собрал уже более миллиарда просмотров на ютубе.