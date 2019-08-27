Тренер «Бернли» так любит музыку, что пошел на фест перед матчем АПЛ

На сайте SPORTbible (специализируется на футболе и единоборствах, публикует собственные видео, 1,3 миллиона читателей в твиттере) вышел материал по этой истории – там мы ее и заметили. Генри Фаррант рассказал, что пошутил над Дайчем из-за победы «Арсенала» над «Бернли» (сам Фаррант – фанат «Арсенала»). Дайч к таким подколам отнесся с улыбкой.

На фестивале в Рединге Шон Дайч слушал Post Malone и Twenty One Pilots, но это не его любимые исполнители. SPORTbible ссылается на интервью Дайча ESPN в апреле 2018-го. Там он рассказывал о своих предпочтениях в музыке: «В последнее время я видел Green Day. Они потрясающие на концерте. Я видел Metallica, хотя не самый большой их поклонник. Если меня куда-то приглашают, я иду, потому что мне нравится музыка. Еще я видел Jay-Z и Kanye West».

Шон Дайч – меломан. Он слушает абсолютно разную музыку от любых исполнителей. Дошел даже до тяжелого рока. То интервью Дайч давал в сезон, когда «Бернли» творил лучшее выступление в собственной истории в Премьер-лиге. Тогда он сказал, что летом обязательно отметит хороший итог турнира на каком-нибудь фестивале. Отмечать пришлось подготовкой к еврокубкам.