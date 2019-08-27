Тренер «Бернли» так любит музыку, что пошел на фест перед матчем АПЛ
Мы рассказывали, как из-за эфира на «Матч ТВ» критиковали Александра Григоряна. Тренер «Тамбова» оказался там за день до матча против «Локомотива». У «Бернли» ситуация еще веселее: перед матчем с «Вулверхэмптоном» (1:1) тренер Шон Дайч пошел на музыкальный фестиваль в Рединге. Там его случайно встретили фанаты, которые и вылили фото в интернет.
16-летний подросток Генри Фаррант увидел Дайча в толпе и сфотографировался. У аккаунта Фарранта в твиттере всего 82 подписчика, но фото с тренером «Бернли» быстро разлетелось. Сейчас у публикации почти 30 тысяч лайков и 2,7 тысяч ретвитов. «Чертов Шон Дайч вчера в Рединге», – подписал пост Фаррант. Теперь он немного волнуется из-за подобной формулировки.
На сайте SPORTbible (специализируется на футболе и единоборствах, публикует собственные видео, 1,3 миллиона читателей в твиттере) вышел материал по этой истории – там мы ее и заметили. Генри Фаррант рассказал, что пошутил над Дайчем из-за победы «Арсенала» над «Бернли» (сам Фаррант – фанат «Арсенала»). Дайч к таким подколам отнесся с улыбкой.
На фестивале в Рединге Шон Дайч слушал Post Malone и Twenty One Pilots, но это не его любимые исполнители. SPORTbible ссылается на интервью Дайча ESPN в апреле 2018-го. Там он рассказывал о своих предпочтениях в музыке: «В последнее время я видел Green Day. Они потрясающие на концерте. Я видел Metallica, хотя не самый большой их поклонник. Если меня куда-то приглашают, я иду, потому что мне нравится музыка. Еще я видел Jay-Z и Kanye West».
Шон Дайч – меломан. Он слушает абсолютно разную музыку от любых исполнителей. Дошел даже до тяжелого рока. То интервью Дайч давал в сезон, когда «Бернли» творил лучшее выступление в собственной истории в Премьер-лиге. Тогда он сказал, что летом обязательно отметит хороший итог турнира на каком-нибудь фестивале. Отмечать пришлось подготовкой к еврокубкам.
Попал с «Бернли» в Лигу Европы, довел игроков до топ-клубов
В 2018-м «Бернли» впервые за 51 год квалифицировался в еврокубки. Для Дайча это главное достижение в тренерской карьере. В Европе сыграли неудачно, но для «Бернли» важно хотя бы просто оставаться в Премьер-лиге. Сейчас здесь нет больших и раскрученных игроков, но некоторые футболисты из топ-клубов все равно прошли через команду Дайча.
«Бернли» – второй клуб в тренерской карьере Дайча, еще был год в «Уотфорде». Он работает здесь с 2012 года, а матч с «Вулверхэмптоном» был 300-м для Дайча на этой должности. Самое интересное, что первую игру за «Бернли» Дайч тоже проводил против «Вулверхэмптона». Тогда выиграли со счетом 2:0, сейчас пропустили на последних секундах и скатали ничью.
Портал LancsLive вспомнил тех, кто был в стартовом составе на первую игру «Бернли» под его руководством. Там выходил на поле защитник Триппьер – этим летом он перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико». Играл и Чарли Остин («Саутгемптон»), а Бен Ми – единственный из игроков старта, кто все еще остается в «Бернли». Сам Дайч тоже уходить не собирается.