Шон Дайч

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Материалы
Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
Тренер «Бернли» так любит музыку, что пошел на фест перед матчем АПЛ
#Шон Дайч
Сенсация АПЛ-2019, которую вы не замечаете: как не проигрывать без звезд и ударов
#Бернли
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