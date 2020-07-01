Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред

Юрген Клопп («Ливерпуль») – 8,5/10

Плюсы: Каналы Sky Sports, еда на вынос и Play Station 5. Все это будет дома. А еще в машине можно ставить любые песни.

Минусы: Терпеть не может чипсы, особенно с вашим любимым вкусом. Может не всегда уместно стебать перед друзьями.