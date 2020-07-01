- АПЛ
- Шон Дайч
- Уле-Гуннар Сульшер
- Юрген Клопп
- Фрэнк Лэмпард
- Стив Брюс
- Жозе Моуринью
- Карло Анчелотти
- Брендан Роджерс
- Нуну Сантуш
- Микель Артета
- Пеп Гвардиола
- Найджел Пирсон
- Дэвид Мойес
- Даниэль Фарке
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Ливерпуль
- Тоттенхэм
- Манчестер Сити
- Бернли
- Арсенал
- Эвертон
- Астон Вилла
- Вулверхэмптон
- Лестер
- Уотфорд
- Саутгемптон
- Брайтон
- Вест Хэм
- Норвич
- Ньюкасл
- Шеффилд Юнайтед
- Борнмут
- Кристал Пэлас
Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
Автор твиттера Caddys_wmc запустил странный тред (на момент собрал больше 9 тысяч ретвитов). Он предположил, как тренеры АПЛ справились бы с ролью отчима, и каждому выставил оценку по десятибалльной шкале.
Микель Артета («Арсенал») – 7/10
Плюсы: Владеет домом приличного размера, который приятно пахнет. Купит семье пакет спортивных каналов Sky Sports.
Минусы: Вызывает плохие ощущения у биологического отца.
Дин Смит («Астон Вилла») – 5/10
Плюсы: Есть хороший автомобиль, подвезет вас до учебы или работы.
Минусы: Был лучшим другом вашего папы, а потом предал его. А еще у него есть дети, которые теперь и ваша семья тоже.
Эдди Хау («Борнмут») – 6/10
Плюсы: Не кричит из-за глупостей, прилично разговаривает.
Минусы: Пассивно-агрессивен. Настаивает, чтобы вся семья ела вместе.
Грэм Поттер («Брайтон») – 7,5/10
Плюсы: Удачно шутит, имеет легкое чувство юмора. Справедлив.
Минусы: Слишком любит активный отдых. Заставляет проводить выходные, гуляя по пещерам, где пахнет дерьмом.
Шон Дайч («Бернли») – 4/10
Плюсы: Не против, если вы на выходные закажете еду домой.
Минусы: Сходит с ума из-за каждой мелочи. И только он решает, какой канал будет включен по ТВ.
Фрэнк Лэмпард («Челси») – 8/10
Плюсы: Спокойно разрешает домашние конфликты. Владеет классным авто и достойно рубится в FIFA.
Минусы: Во всем пытается казаться крутым, предлагает вам носить свою одежду. А еще у него свои маленькие дети.
Рой Ходжсон («Кристал Пэлас») – 6/10
Плюсы: Хорошо работает по дому. Имеет вещи, которые пригодятся вашему старшему брату.
Минусы: На ваш взгляд, для мамы он староват. В его большом доме пахнет странно.
Карло Анчелотти («Эвертон») – 4,5/10
Плюсы: Все равно, что ты смотришь по телевизору. Читает газеты.
Минусы: Стар и вспыльчив. Постоянно орет на тебя по-итальянски.
Брендан Роджерс («Лестер») – 3/10
Плюсы: Нет своих детей.
Минусы: Ужасный вкус во всем: в музыке, еде, ТВ-шоу. Носит жуткие солнцезащитные очки и ошибочно думает, что он забавный.
Юрген Клопп («Ливерпуль») – 8,5/10
Плюсы: Каналы Sky Sports, еда на вынос и Play Station 5. Все это будет дома. А еще в машине можно ставить любые песни.
Минусы: Терпеть не может чипсы, особенно с вашим любимым вкусом. Может не всегда уместно стебать перед друзьями.
Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 8,5/10
Плюсы: Идеально подшучивает. Мастер организовать семейный отдых.
Минусы: Нельзя даже понюхать его лосьон для бритья. Входит в твою комнату без стука.
Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») – 6/10
Плюсы: Не часто агрессивен. Просто нормальный парень с неплохим вкусом.
Минусы: Смешной и жалкий, когда злится. Непонятно, что мама вообще в нем разглядела.
Стив Брюс («Ньюкасл») – 9/10
Плюсы: Для своего поколения отличное чувство юмора. Любит вкусный чай и постоянно его дарит.
Минусы: Ощущается старая закалка и чрезмерная дисциплинированность.
Даниэль Фарке («Норвич») – 4/10
Плюсы: Разбирается в закусках (особенно в мясных).
Минусы: Не особо любит футбол, смотрит лыжи и сноуборд по «Евроспорту». Пьет только красное вино, пивка с ним не бахнуть.
Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед») – 7/10
Плюсы: На день рождения дарит хорошие подарки. И научит вас водить авто, потому что его лучший друг из паба – инструктор.
Минусы: Хранит в холодильнике быстропортящиеся продукты: крабовое палочки, консервированное мясо и фасоль.
Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон») – 8,5/10
Плюсы: Дом в порядке. Имеет хорошую коллекцию виниловых пластинок.
Минусы: «Ультиматум Борна», «Превосходство Борна», «Джейсон Борн». Увы, это его любимые фильмы.
Жозе Моуринью («Тоттенхэм») – 6/10
Плюсы: Потрясающе шутит (особенно раскрывается талант на праздниках). Еще и танцует отлично.
Минусы: Дома постоянно чем-то недоволен. Если пукнет, то обвинит в этом собаку.
Найджел Пирсон («Уотфорд») – 3/10
Плюсы: Их вообще нет.
Минусы: Отвратительный темперамент, может ударить по телевизору. А в машине настоящий радио-фашист – не даст вам переключить его любимую волну.
Дэвид Мойес («Вест Хэм») – 5/10
Плюсы: У него в порядке и машина, и закуски, и быт дома. Но в целом он скучноват.
Минусы: Он обязательно скажет: «Я знаю, что не смогу заменить папу, но мы попробуем стать друзьями».
Нуну Сантуш («Вулверхэмптон») – 7/10
Плюсы: Отвезет вас на пляжи в Алгарве и стабильно сможет рассмешить.
Минусы: Заказывает домой всю еду со словом фьюжн. Странные эфиопские блюда и необычные виды суши.