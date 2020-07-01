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Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред

01 июля, 19:00
Дмитрий Проскурин

Автор твиттера Caddys_wmc запустил странный тред (на момент  собрал больше 9 тысяч ретвитов). Он предположил, как тренеры АПЛ справились бы с ролью отчима, и каждому выставил оценку по десятибалльной шкале. 

Микель Артета («Арсенал») – 7/10

Плюсы: Владеет домом приличного размера, который приятно пахнет. Купит семье пакет спортивных каналов Sky Sports.

Минусы: Вызывает плохие ощущения у биологического отца. 

imago-images / Global Look Press

Дин Смит («Астон Вилла») – 5/10

Плюсы: Есть хороший автомобиль, подвезет вас до учебы или работы. 

Минусы: Был лучшим другом вашего папы, а потом предал его. А еще у него есть дети, которые теперь и ваша семья тоже.

dpa / Global Look Press

Эдди Хау («Борнмут») – 6/10

Плюсы: Не кричит из-за глупостей, прилично разговаривает.

Минусы: Пассивно-агрессивен. Настаивает, чтобы вся семья ела вместе.

imago-images / Global Look Press

Грэм Поттер («Брайтон») – 7,5/10

Плюсы: Удачно шутит, имеет легкое чувство юмора. Справедлив.

Минусы: Слишком любит активный отдых. Заставляет проводить выходные, гуляя по пещерам, где пахнет дерьмом. 

ZUMAPRESS / Global Look Press

Шон Дайч («Бернли») – 4/10

Плюсы: Не против, если вы на выходные закажете еду домой.

Минусы: Сходит с ума из-за каждой мелочи. И только он решает, какой канал будет включен по ТВ. 

imago-images / Global Look Press

Фрэнк Лэмпард («Челси») – 8/10

Плюсы: Спокойно разрешает домашние конфликты. Владеет классным авто и достойно рубится в FIFA.

Минусы: Во всем пытается казаться крутым, предлагает вам носить свою одежду. А еще у него свои маленькие дети.

imago-images / Global Look Press

Рой Ходжсон («Кристал Пэлас») – 6/10

Плюсы: Хорошо работает по дому. Имеет вещи, которые пригодятся вашему старшему брату. 

Минусы: На ваш взгляд, для мамы он староват. В его большом доме пахнет странно.  

imago-images / Global Look Press

Карло Анчелотти («Эвертон») – 4,5/10

Плюсы: Все равно, что ты смотришь по телевизору. Читает газеты.

Минусы: Стар и вспыльчив. Постоянно орет на тебя по-итальянски.  

imago-images / Global Look Press

Брендан Роджерс («Лестер») – 3/10

Плюсы: Нет своих детей.

Минусы: Ужасный вкус во всем: в музыке, еде, ТВ-шоу. Носит жуткие солнцезащитные очки и ошибочно думает, что он забавный. 

ZUMAPRESS / Global Look Press

Юрген Клопп («Ливерпуль») – 8,5/10

Плюсы: Каналы Sky Sports, еда на вынос и Play Station 5. Все это будет дома. А еще в машине можно ставить любые песни. 

Минусы: Терпеть не может чипсы, особенно с вашим любимым вкусом. Может не всегда уместно стебать перед друзьями. 

ZB / Global Look Press

Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 8,5/10

Плюсы: Идеально подшучивает. Мастер организовать семейный отдых. 

Минусы: Нельзя даже понюхать его лосьон для бритья. Входит в твою комнату без стука.

imago-images / Global Look Press

Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») – 6/10

Плюсы: Не часто агрессивен. Просто нормальный парень с неплохим вкусом.

Минусы: Смешной и жалкий, когда злится. Непонятно, что мама вообще в нем разглядела. 

XinHua / Global Look Press

Стив Брюс («Ньюкасл») – 9/10

Плюсы: Для своего поколения отличное чувство юмора. Любит вкусный чай и постоянно его дарит.

Минусы: Ощущается старая закалка и чрезмерная дисциплинированность. 

imago sportfotodienst / Global Look Press

Даниэль Фарке («Норвич») – 4/10

Плюсы: Разбирается в закусках (особенно в мясных).

Минусы: Не особо любит футбол, смотрит лыжи и сноуборд по «Евроспорту». Пьет только красное вино, пивка с ним не бахнуть. 

imago-images / Global Look Press

Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед») – 7/10

Плюсы: На день рождения дарит хорошие подарки. И научит вас водить авто, потому что его лучший друг из паба – инструктор. 

Минусы: Хранит в холодильнике быстропортящиеся продукты: крабовое палочки, консервированное мясо и фасоль. 

imago-images / Global Look Press

Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон») – 8,5/10

Плюсы: Дом в порядке. Имеет хорошую коллекцию виниловых пластинок. 

Минусы:  «Ультиматум Борна», «Превосходство Борна», «Джейсон Борн». Увы, это его любимые фильмы.

imago-images / Global Look Press

Жозе Моуринью («Тоттенхэм») – 6/10

Плюсы: Потрясающе шутит (особенно раскрывается талант на праздниках). Еще и танцует отлично.

Минусы: Дома постоянно чем-то недоволен. Если пукнет, то обвинит в этом собаку.

imago-images / Global Look Press

Найджел Пирсон («Уотфорд») – 3/10

Плюсы: Их вообще нет.

Минусы: Отвратительный темперамент, может ударить по телевизору. А в машине настоящий радио-фашист – не даст вам переключить его любимую волну.

ZUMAPRESS / Global Look Press

Дэвид Мойес («Вест Хэм») – 5/10

Плюсы: У него в порядке и машина, и закуски, и быт дома. Но в целом он скучноват.

Минусы: Он обязательно скажет: «Я знаю, что не смогу заменить папу, но мы попробуем стать друзьями». 

imago-images / Global Look Press

Нуну Сантуш («Вулверхэмптон») – 7/10

Плюсы: Отвезет вас на пляжи в Алгарве и стабильно сможет рассмешить. 

Минусы: Заказывает домой всю еду со словом фьюжн. Странные эфиопские блюда и необычные виды суши.

imago sportfotodienst / Global Look Press

Что там вообще интересного в твиттере?
«Шеффилд» порвал твиттер одним словом
Все смеются над твиттером Рогозина, который стал твиттером Роскосмоса. Про футбол там тоже есть
Твиттер со странными ситуациями, которым не нужны подписи
Возможно, лучший твиттер футболиста. Внутри: троллинг Трампа, эксперименты с гуглом и бешеная самоирония
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#Найджел Пирсон
#Ньюкасл
#Уле-Гуннар Сульшер
#Фрэнк Лэмпард
#Эвертон
#Астон Вилла
#Бернли
#Борнмут
#Брайтон
#Брендан Роджерс
#Даниэль Фарке
#Дэвид Мойес
#Карло Анчелотти
#Кристал Пэлас
#Нуну Сантуш
#Пеп Гвардиола
#Стив Брюс
#Шеффилд Юнайтед
#Шон Дайч