Нуну Сантуш

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Нуну Сантуш – главный тренер «Тоттенхэма»
#Нуну Сантуш
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Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
Моуринью подставил «Лилль», когда забрал с собой двух тренеров
#Жозе Моуринью
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