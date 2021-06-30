Нуну Сантуш – главный тренер «Тоттенхэма»

Контракт рассчитан до 2023 года. Условия не раскрываются. «Когда у вас есть качественная команда с талантом, хочется, чтобы болельщики гордились и наслаждались», – сказал Нуну Сантуш.

С 2017 года он тренировал «Вулверхэмптон». В прошлом сезоне клуб занял 13-е место в АПЛ.

Ранее «Тоттенхэм» покинул главный тренер Жозе Моуринью, который возглавил «Рому».

С апреля исполняющим обязанности был Райан Мейсон. Команда заняла седьмое место и квалифицировалась в раунд плей-офф Лиги конференций.