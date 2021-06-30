Нуну Сантуш
АПЛ
Тоттенхэм
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#Нуну Сантуш #АПЛ #Тоттенхэм

Нуну Сантуш – главный тренер «Тоттенхэма»

вчера, 22:27

Контракт рассчитан до 2023 года. Условия не раскрываются. «Когда у вас есть качественная команда с талантом, хочется, чтобы болельщики гордились и наслаждались», – сказал Нуну Сантуш.

  • С 2017 года он тренировал «Вулверхэмптон». В прошлом сезоне клуб занял 13-е место в АПЛ.
  • Ранее «Тоттенхэм» покинул главный тренер Жозе Моуринью, который возглавил «Рому». 
  • С апреля исполняющим обязанности был Райан Мейсон. Команда заняла седьмое место и квалифицировалась в раунд плей-офф Лиги конференций.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Тоттенхэма»
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Новому тренеру «Тоттенхэма» 29 лет. Он работал со Слуцким и закончил карьеру после перелома черепа (45 скоб в голове!)
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