Нуну Сантуш
АПЛ
Тоттенхэм
Нуну Сантуш – главный тренер «Тоттенхэма»
вчера, 22:27
Контракт рассчитан до 2023 года. Условия не раскрываются. «Когда у вас есть качественная команда с талантом, хочется, чтобы болельщики гордились и наслаждались», – сказал Нуну Сантуш.
- С 2017 года он тренировал «Вулверхэмптон». В прошлом сезоне клуб занял 13-е место в АПЛ.
- Ранее «Тоттенхэм» покинул главный тренер Жозе Моуринью, который возглавил «Рому».
- С апреля исполняющим обязанности был Райан Мейсон. Команда заняла седьмое место и квалифицировалась в раунд плей-офф Лиги конференций.
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