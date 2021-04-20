Новому тренеру «Тоттенхэма» 29 лет. Он работал со Слуцким и закончил карьеру после перелома черепа (45 скоб в голове!)

«Тоттенхэм» уволил Жозе Моуринью после одной победы в шести матчах и вылета из Лиги Европы. Тренировать клуб до конца сезона будет воспитанник клуба Райан Мэйсон. «Тоттенхэм» сейчас седьмой в АПЛ с отставанием в пять очков от лигочемпионской зоны. У Мэйсона есть шесть туров, чтобы туда добраться. И один топ-матч вне АПЛ – финал Кубка лиги против «Манчестер Сити».

Сейчас это самый необычный и загадочный тренер Англии. Давайте знакомиться.

Мэйсон – любимый игрок Почеттино, хотя за карьеру провел всего два сезона в АПЛ и обычно был запасным

Мэйсон родился в лондонском городке Энфилде (там в школьные годы он был чемпионом по бегу с препятствиями) и прошел академию «Тоттенхэма». В юности Мэйсон очень много забивал – в чемпионате U18 у него было 29 голов в 31 матче. Но не стал основным из-за медленного физического развития и уже в роли полузащитника замотался по арендам.