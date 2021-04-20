Новому тренеру «Тоттенхэма» 29 лет. Он работал со Слуцким и закончил карьеру после перелома черепа (45 скоб в голове!)
«Тоттенхэм» уволил Жозе Моуринью после одной победы в шести матчах и вылета из Лиги Европы. Тренировать клуб до конца сезона будет воспитанник клуба Райан Мэйсон. «Тоттенхэм» сейчас седьмой в АПЛ с отставанием в пять очков от лигочемпионской зоны. У Мэйсона есть шесть туров, чтобы туда добраться. И один топ-матч вне АПЛ – финал Кубка лиги против «Манчестер Сити».
Сейчас это самый необычный и загадочный тренер Англии. Давайте знакомиться.
Мэйсон – любимый игрок Почеттино, хотя за карьеру провел всего два сезона в АПЛ и обычно был запасным
Мэйсон родился в лондонском городке Энфилде (там в школьные годы он был чемпионом по бегу с препятствиями) и прошел академию «Тоттенхэма». В юности Мэйсон очень много забивал – в чемпионате U18 у него было 29 голов в 31 матче. Но не стал основным из-за медленного физического развития и уже в роли полузащитника замотался по арендам.
Пиковые годы Мэйсона – 2014-2016. Тогда он наконец-то вернулся из аренд и стал игроком ротации при Маурисио Почеттино. Обычно он подменял Муссу Дембеле. Но Почеттино очень ценил Мэйсона:
«Это один из самых талантливых игроков, с которым я работал. Я помню тот день, когда мы впервые увиделись на тренировочном сборе в США. Тогда я сразу сказал, что Мэйсон – полузащитник, который всегда найдет полезное решение для полузащиты».
Мэйсон тоже любит Почеттино. Говорит, что тот изменил его как человека:
«Он изменил мой взгляд на жизнь через свои ценности. Почеттино большой семьянин, который умеет дружить. При первой встрече мы сразу поговорили полчаса, хотя раньше разговоры с тренерами не длились больше 25 секунд. Он знает всех людей в клубе: от женщин в столовой до специалистов по газону. Почеттино умеет доверять. Я был игроком клуба первой лиги, когда Почеттино пришел в «Тоттенхэм». Но он поверил в меня и убедил, что я футболист уровня АПЛ».
Та самая травма головы: он страдал даже от шепота медсестры и ушел, чтобы не стать эпилепсиком
Главная драма в карьере Мэйсона – матч против «Челси». Тогда он как игрок «Халла» (перешел туда за рекордные 13 млн фунтов) столкнулся в воздухе с Гари Кэхиллом после углового. Мэйсон описывает этот момент как самую сильную боль в жизни: «Как будто в голове разорвалась бомба».
Мэйсона спас клубный врач. Он не повез его в ближайшие больницы, а сразу поехал в специализированный госпиталь, где хирурги начали делать операцию всего через 61 минуту после момента травмы. Первое время у него раскалывалась голова даже от шепота медсестры. Со временем стало лучше, но пришлось привыкнуть к постоянной головной боли.
«Как описать мое состояние? Представьте, что вы лежите и три часа смотрите телевизор, а потом вам нужно резко вскочить, чтобы открыть дверь. Так вот я ощущаю это каждую минуту. Когда я наклоняюсь, то ощущаю, как к голове приливает кровь».
На той игре «Халла» и «Челси» был Леонид Слуцкий. Позже они познакомились с Мэйсоном, когда он проходил долгую реабилитацию:
«Было сделано потрясающее обследование, установившее, что у Райана толщина костей черепа на 3 миллиметра меньше, чем у обычного человека. У всех 1,1 сантиметра, а у него 0,8. Насколько можно было вернуться, Райан себя вернул. Он полностью восстановил двигательную моторику и умение смотреть влево-вправо».
Мэйсон посоветовался с неврологами и не рискнул, объявив в 26 лет о завершении карьеры. Врачи не рекомендовали возвращаться в футбол из-за риска развития деменции и эпилепсии.
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В «Тоттенхэм» Мэйсон вернулся в 2018-м, чтобы пройти тренерские курсы. В 2019-м он возглавил команду U19 и начал выступать за правило, которое запрещает детям играть головой.
Последний пост Мэйсона в соцсетях – очень трогательный. Уже два года прошло, как его сын Джорджи впервые прошелся по газону стадиона «Тоттенхэма». Он родился в год той самой травмы.