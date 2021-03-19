Вратарь «Тоттенхэма» написал в инсте: «Работа сделана» – у поста о вылете его клуба из Лиги Европы 🤔

Вратарь «Тоттенхэма» Джо Харт после вылета клуба из Лиги Европы (он проиграл 0:3 «Динамо» Загреб) опубликовал в инстаграме счет матча и странно его подписал: «Работа сделана».

В интернете тут же поднялась волна непонимания и негатива в духе: «Воу, Харт, ты настолько не любишь Моуринью?»