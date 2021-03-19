Джо Харт
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#Джо Харт #Лига Европы #Футбол #Тоттенхэм #Динамо З

Вратарь «Тоттенхэма» написал в инсте: «Работа сделана» – у поста о вылете его клуба из Лиги Европы 🤔

час назад

www.imago-images.de / global look press

Вратарь «Тоттенхэма» Джо Харт после вылета клуба из Лиги Европы (он проиграл 0:3 «Динамо» Загреб) опубликовал в инстаграме счет матча и странно его подписал: «Работа сделана».

В интернете тут же поднялась волна непонимания и негатива в духе: «Воу, Харт, ты настолько не любишь Моуринью

И, конечно же, погнали шутки о том, что Харт – тайный агент.

«Джо Харт, когда узнал, что летом переходит в «Динамо» Загреб».

Но все оказалось просто. Сммщик Джо Харта подумал, что «Тоттенхэм» победил 3:0 «Динамо». Харт уже извинился за ошибку:

«Чувствую, что я должен прийти и извиниться перед вами. Я тут же проснулся, когда узнал, что в инстаграме появилась такая ошибка. Понимаю, почему вы раздражены. Но, конечно же, это не я писал – между клубом и мной только чувства любви и уважения. Это ошибка моей команды, за которую я еще раз извиняюсь».

В этом сезоне Харт сыграл десять матчей. Восемь из них – в Лиге Европы. Игру с «Динамо» он провел в запасе.

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