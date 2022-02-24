Динамо

Загреб
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Сайт
www.gnkdinamo.hr/
Страна
Хорватия
Стадион
Максимир
Тренер
Дамир Кржнар
Д. Кржнар
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Состав
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
99
Мислав Оршич М. Оршич 		Пол 29 8 4 2 0 0
40
Доминик Ливакович Д. Ливакович 		Вра 27 7 0 0 1 0
21
Бруно Петкович Б. Петкович 		Нап 27 7 3 0 1 0
28
Кевин Теофил-Катерин К. Теофил-Катерин 		Защ 32 7 0 0 1 0
38
Бартол Франьич Б. Франьич 		Пол 22 7 0 1 0 0
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Таблица

Группа H И В Н П Мячи Очки
1
Вест Хэм
6 4 1 1 11:3 13
2
Динамо
6 3 1 2 9:6 10
3
Рапид
6 2 0 4 4:9 6
4
Генк
6 1 2 3 4:10 5
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Результаты
24.02.2022 24 февр. 2022 чт 20:45
Динамо
1 : 0
Севилья
24.02.2022 24 февр. 2022 чт 20:45
1/16 финала
Динамо
1
Севилья
0
Лига Европы , 1/16 финала
17.02.2022 17 февр. 2022 чт 23:00
Севилья
3 : 1
Динамо
17.02.2022 17 февр. 2022 чт 23:00
1/16 финала
Севилья
3
Динамо
1
Лига Европы , 1/16 финала
09.12.2021 09 дек. 2021 чт 23:00
Вест Хэм
0 : 1
Динамо
09.12.2021 09 дек. 2021 чт 23:00
6 тур
Вест Хэм
0
Динамо
1
Лига Европы , 6 тур
25.11.2021 25 нояб. 2021 чт 20:45
Динамо
1 : 1
Генк
25.11.2021 25 нояб. 2021 чт 20:45
5 тур
Динамо
1
Генк
1
Лига Европы , 5 тур
04.11.2021 04 нояб. 2021 чт 23:00
Динамо
3 : 1
Рапид
04.11.2021 04 нояб. 2021 чт 23:00
4 тур
Динамо
3
Рапид
1
Лига Европы , 4 тур
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