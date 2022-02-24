Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
99Мислав Оршич М. Оршич
|Пол
|29
|8
|4
|2
|0
|0
|
40Доминик Ливакович Д. Ливакович
|Вра
|27
|7
|0
|0
|1
|0
|
21Бруно Петкович Б. Петкович
|Нап
|27
|7
|3
|0
|1
|0
|
28Кевин Теофил-Катерин К. Теофил-Катерин
|Защ
|32
|7
|0
|0
|1
|0
|
38Бартол Франьич Б. Франьич
|Пол
|22
|7
|0
|1
|0
|0
Таблица
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|6
|4
|1
|1
|11:3
|13
|
2
|6
|3
|1
|2
|9:6
|10
|
3
|6
|2
|0
|4
|4:9
|6
|
4
|6
|1
|2
|3
|4:10
|5
Результаты
Материалы
Последние новости