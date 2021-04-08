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«Динамо» Загреб минимально уступило дома «Вильярреалу»
08 апреля, 23:59
«Динамо» Загреб проводил домашний матч против «Вильярреала» в первом четвертьфинале Лиги Европы.
Единственный гол был забит с пенальти в конце первого тайма.
- Результаты других матчей: «Рома» выиграла 2:1 на выезде у «Аякса», «Арсенал» сыграл вничью 1:1 со «Славией», «Гранада» уступила дома «МЮ» 0:2.
- Ответные матчи состоятся в следующий четверг – 15 апреля.
- «Динамо» Загреб и «Вильярреал» выходят на пару «Арсенал» – «Славия», «Гранада» и «МЮ» – на «Аякс» или «Рому».
- Финал пройдет в польском Гданьске 26 мая.
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