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#Лига Европы #Футбол #Вильярреал #Динамо З

«Динамо» Загреб минимально уступило дома «Вильярреалу»

08 апреля, 23:59

«Динамо» Загреб проводил домашний матч против «Вильярреала» в первом четвертьфинале Лиги Европы

Единственный гол был забит с пенальти в конце первого тайма.

Матч завершен
Динамо
Загреб
0:1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Морено 44
  • Результаты других матчей: «Рома» выиграла 2:1 на выезде у «Аякса», «Арсенал» сыграл вничью 1:1 со «Славией», «Гранада» уступила дома «МЮ» 0:2.
  • Ответные матчи состоятся в следующий четверг – 15 апреля.
  • «Динамо» Загреб и «Вильярреал» выходят на пару «Арсенал» – «Славия», «Гранада» и «МЮ» – на «Аякс» или «Рому».
  • Финал пройдет в польском Гданьске 26 мая.
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