Развлечение на матче Лиги Европы – голый мужик побегал по полю, полежал, а потом сдался полиции

В соцсетях уже много шуток.

Твиттер Troll Sports задался вопросом, что на игре делает Мохамед Салах?

Твиттер Troll Football Media утверждает, что парень уже больше сыграл в Лиге Европы в этом сезоне, чем Ван де Бек за «МЮ».

Твиттер Not Match of the Day предположил, что Том Хэнкс в фильме «Изгой» все же спасся с острова.

Еще более комично эпизод выглядит при пустых трибунах, когда посещение болельщиками матча запрещено. Подобные истории всегда возникали до пандемии. Главный вопрос – как вообще этот человек оказался на стадионе, учитывая меры по недопуску зрителей на трибуны.