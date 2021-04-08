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Манчестер Юнайтед
Гранада
Развлечение на матче Лиги Европы – голый мужик побегал по полю, полежал, а потом сдался полиции
08 апреля, 23:17
«Гранада» принимает «МЮ» в четвертьфинале Лиги Европы. В первом тайме отличился Маркус Рэшфорд, но по обсуждению матча он разгромно проиграл парню с пышной прической и огромной бородой, который выбежал на поле во время игры.
Пробежал, улегся на траву и отправился в руки полицейских. Матч был прерван примерно на минуту.
В соцсетях уже много шуток.
- Твиттер Troll Sports задался вопросом, что на игре делает Мохамед Салах?
- Твиттер Troll Football Media утверждает, что парень уже больше сыграл в Лиге Европы в этом сезоне, чем Ван де Бек за «МЮ».
- Твиттер Not Match of the Day предположил, что Том Хэнкс в фильме «Изгой» все же спасся с острова.
Еще более комично эпизод выглядит при пустых трибунах, когда посещение болельщиками матча запрещено. Подобные истории всегда возникали до пандемии. Главный вопрос – как вообще этот человек оказался на стадионе, учитывая меры по недопуску зрителей на трибуны.
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