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#Лига Европы #Футбол #Манчестер Юнайтед #Гранада

Развлечение на матче Лиги Европы – голый мужик побегал по полю, полежал, а потом сдался полиции

08 апреля, 23:17

«Гранада» принимает «МЮ» в четвертьфинале Лиги Европы. В первом тайме отличился Маркус Рэшфорд, но по обсуждению матча он разгромно проиграл парню с пышной прической и огромной бородой, который выбежал на поле во время игры.

Пробежал, улегся на траву и отправился в руки полицейских. Матч был прерван примерно на минуту.

В соцсетях уже много шуток.

  • Твиттер Troll Sports задался вопросом, что на игре делает Мохамед Салах?
  • Твиттер Troll Football Media утверждает, что парень уже больше сыграл в Лиге Европы в этом сезоне, чем Ван де Бек за «МЮ».
  • Твиттер Not Match of the Day предположил, что Том Хэнкс в фильме «Изгой» все же спасся с острова.

Еще более комично эпизод выглядит при пустых трибунах, когда посещение болельщиками матча запрещено. Подобные истории всегда возникали до пандемии. Главный вопрос – как вообще этот человек оказался на стадионе, учитывая меры по недопуску зрителей на трибуны.

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