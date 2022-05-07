Гранада

Гранада
Granada
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Сайт
www.granadacf.es/
Страна
Испания
Стадион
Лос Карменес
Тренер
Диего Мартинес
Д. Мартинес
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
9
Луис Суарес Л. Суарес 		Нап 24 32 7 3 5 0
0
Луиш Максимиану Л. Максимиану 		Вра 23 31 0 0 2 0
5
Луис Милья Л. Милья 		Пол 27 29 4 2 4 0
6
Херман Санчес Х. Санчес 		Защ 35 25 2 1 10 1
17
Куини Куини 		Пол 32 25 0 0 10 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 15:00
Мальорка
-:-
Гранада
07.05.2022 07 мая 2022 сб 15:00
Испания. Примера , 35 тур
Мальорка
-
Гранада
-
Испания. Примера , 35 тур
10.05.2022 10 мая 2022 вт 21:00
Гранада
-:-
Атлетик
10.05.2022 10 мая 2022 вт 21:00
Испания. Примера , 36 тур
Гранада
-
Атлетик
-
Испания. Примера , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Бетис
-:-
Гранада
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 37 тур
Бетис
-
Гранада
-
Испания. Примера , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Гранада
-:-
Эспаньол
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 38 тур
Гранада
-
Эспаньол
-
Испания. Примера , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
16
Мальорка
34 8 8 18 30:56 32
17
Кадис
34 6 14 14 30:47 32
18
Гранада
34 6 13 15 37:57 31
19
Алавес
34 7 7 20 28:56 28
20
Леванте
34 5 11 18 42:66 26
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Результаты
01.05.2022 01 мая 2022 вс 17:15
Гранада
1 : 1
Сельта
01.05.2022 01 мая 2022 вс 17:15
34 тур
Гранада
1
Сельта
1
Испания. Примера , 34 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 20:00
Атлетико
0 : 0
Гранада
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 20:00
33 тур
Атлетико
0
Гранада
0
Испания. Примера , 33 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 15:00
Гранада
1 : 4
Леванте
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 15:00
32 тур
Гранада
1
Леванте
4
Испания. Примера , 32 тур
08.04.2022 08 апр. 2022 пт 22:00
Севилья
4 : 2
Гранада
08.04.2022 08 апр. 2022 пт 22:00
31 тур
Севилья
4
Гранада
2
Испания. Примера , 31 тур
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 19:30
Гранада
2 : 2
Райо Вальекано
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 19:30
30 тур
Гранада
2
Райо Вальекано
2
Испания. Примера , 30 тур
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