Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
9Луис Суарес Л. Суарес
|Нап
|24
|32
|7
|3
|5
|0
|
0Луиш Максимиану Л. Максимиану
|Вра
|23
|31
|0
|0
|2
|0
|
5Луис Милья Л. Милья
|Пол
|27
|29
|4
|2
|4
|0
|
6Херман Санчес Х. Санчес
|Защ
|35
|25
|2
|1
|10
|1
|
17Куини Куини
|Пол
|32
|25
|0
|0
|10
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
16
|34
|8
|8
|18
|30:56
|32
|
17
|34
|6
|14
|14
|30:47
|32
|
18
|34
|6
|13
|15
|37:57
|31
|
19
|34
|7
|7
|20
|28:56
|28
|
20
|34
|5
|11
|18
|42:66
|26
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