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#Севилья #Футбол #Примера #Гранада

Игроки «Севильи» отпраздновали выход в ЛЧ и ушли в раздевалку. Судья их вернул – надо доиграть еще минуту

вчера, 22:56

Keystone Press Agency/Global Look Press

«Севилья» обыграла «Гранаду» со счетом 2:1. Основные события игры случились после 90-й минуты. При счете 2:0 «Севилья» пропустила от Сольдадо. Главный судья добавил четыре минуты, но сам остановил игру после 93-й. «Севилья» посчитала матч законченным, хотя от добавленного времени оставалась еще минута.

«Гранада» надавила на судью:

Keystone Press Agency/Global Look Press

Keystone Press Agency/Global Look Press

Keystone Press Agency/Global Look Press

Некоторые игроки отпраздновали победу и сразу пошли в раздевалку. «Гранада» обратилась к главному арбитру – при минимальной разнице в счете у нее еще оставался шанс на ничью. Судьи посовещались, а потом вызвали из раздевалки игроков «Севильи». Так им пришлось остаться еще на минуту. «Севилья» все равно удержала победу и официально вышла в ЛЧ на следующий сезон.

Игрок «Севильи» Окампос поделился впечатлениями после финального свистка: «Я никогда не видел ничего подобного. Некоторые из наших игроков уже сняли игровую форму. Мы достигли первой цели клуба. Теперь у нас остается еще пять игр. Каждая из них – финал. Мы мотивированы и очень взволнованы».

«Севилья» идет на серии из пяти побед подряд. Она занимает четвертое место в чемпионате Испании. За 33 матча «Севилья» набрала 70 очков. С таким результатом команда борется за чемпионство и место в тройке. Впереди идут только «Атлетико», «Реал» и «Барселона». От второго места в Примере «Севилья» отстает всего на одно очко.

Турнирная таблица Примеры

Матч завершен
Севилья
Севилья
Ракитич 16
Окампос 53
2:1
Матч завершен
Гранада
Гранада
Сольдадо 90
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Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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