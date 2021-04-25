Игроки «Севильи» отпраздновали выход в ЛЧ и ушли в раздевалку. Судья их вернул – надо доиграть еще минуту
«Севилья» обыграла «Гранаду» со счетом 2:1. Основные события игры случились после 90-й минуты. При счете 2:0 «Севилья» пропустила от Сольдадо. Главный судья добавил четыре минуты, но сам остановил игру после 93-й. «Севилья» посчитала матч законченным, хотя от добавленного времени оставалась еще минута.
«Гранада» надавила на судью:
Некоторые игроки отпраздновали победу и сразу пошли в раздевалку. «Гранада» обратилась к главному арбитру – при минимальной разнице в счете у нее еще оставался шанс на ничью. Судьи посовещались, а потом вызвали из раздевалки игроков «Севильи». Так им пришлось остаться еще на минуту. «Севилья» все равно удержала победу и официально вышла в ЛЧ на следующий сезон.
Игрок «Севильи» Окампос поделился впечатлениями после финального свистка: «Я никогда не видел ничего подобного. Некоторые из наших игроков уже сняли игровую форму. Мы достигли первой цели клуба. Теперь у нас остается еще пять игр. Каждая из них – финал. Мы мотивированы и очень взволнованы».
«Севилья» идет на серии из пяти побед подряд. Она занимает четвертое место в чемпионате Испании. За 33 матча «Севилья» набрала 70 очков. С таким результатом команда борется за чемпионство и место в тройке. Впереди идут только «Атлетико», «Реал» и «Барселона». От второго места в Примере «Севилья» отстает всего на одно очко.