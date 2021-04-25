Севилья - Гранада: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Севилья
Севилья
-:-

Севилья - Гранада: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Гранада
Гранада
Примера, 32 тур

Примера,

32 тур

Испания
25 апр. 2021, -:- МСК
25.04.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Севилья
мин
13
Буну
Яссин Буну
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
20
Карлос
Диего Карлос
16
Навас
Хесус Навас
21
Торрес
Оливер Торрес
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
7
Сусо
Сусо
24
Гомес
Алехандро Гомес
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
1
Вацлик
Томаш Вацлик
-
31
Диас
Хави Диас
-
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
19
Акунья
Маркос Акунья
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
5
Окампос
Лукас Окампос
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
6
Санчес
Херман Санчес
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
17
Куини
Куини
16
Диас
Виктор Диас
24
Кенеди
Роберт Кенеди
21
Эррера
Янхель Эррера
12
Кина
Домингуш Кина
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Запасные
13
Эскандель
Аарон Эскандель
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
19
Монторо
Анхель Монторо
-
18
Марин
Адриан Марин
-
20
Вальехо
Хесус Вальехо
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
4
Гоналон
Максим Гоналон
-
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
-
23
Молина
Хорхе Молина
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-

Прошлые матчи

17.10.2020 17 окт. 2020 сб 14:00
Гранада
1 : 0
Севилья
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 14:00
Гранада
1
Севилья
0
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 23:00
Севилья
2 : 0
Гранада
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 23:00
Севилья
2
Гранада
0
23.08.2019 23 авг. 2019 пт 21:00
Гранада
0 : 1
Севилья
23.08.2019 23 авг. 2019 пт 21:00
Гранада
0
Севилья
1
21.04.2017 21 апр. 2017 пт 22:00
Севилья
2 : 0
Гранада
21.04.2017 21 апр. 2017 пт 22:00
Севилья
2
Гранада
0
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 15:00
Гранада
2 : 1
Севилья
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 15:00
Гранада
2
Севилья
1
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
Севилья
1 : 4
Гранада
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
Севилья
1
Гранада
4
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 18:00
Гранада
2 : 1
Севилья
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 18:00
Гранада
2
Севилья
1
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 18:00
Гранада
1 : 1
Севилья
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 18:00
Гранада
1
Севилья
1
14.01.2015 14 янв. 2015 ср 23:59
Севилья
4 : 0
Гранада
14.01.2015 14 янв. 2015 ср 23:59
Севилья
4
Гранада
0
08.01.2015 08 янв. 2015 чт 22:00
Гранада
1 : 2
Севилья
08.01.2015 08 янв. 2015 чт 22:00
Гранада
1
Севилья
2
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 19:00
Севилья
5 : 1
Гранада
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 19:00
Севилья
5
Гранада
1
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 20:00
Севилья
4 : 0
Гранада
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 20:00
Севилья
4
Гранада
0
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 19:00
Гранада
1 : 2
Севилья
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 19:00
Гранада
1
Севилья
2
28.01.2013 28 янв. 2013 пн 23:30
Севилья
3 : 0
Гранада
28.01.2013 28 янв. 2013 пн 23:30
Севилья
3
Гранада
0
26.08.2012 26 авг. 2012 вс 22:00
Гранада
1 : 1
Севилья
26.08.2012 26 авг. 2012 вс 22:00
Гранада
1
Севилья
1
26.03.2012 26 марта 2012 пн 22:00
Гранада
0 : 3
Севилья
26.03.2012 26 марта 2012 пн 22:00
Гранада
0
Севилья
3
31.10.2011 31 окт. 2011 пн 22:59
Севилья
1 : 2
Гранада
31.10.2011 31 окт. 2011 пн 22:59
Севилья
1
Гранада
2

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В ЛЧ у «Краснодара» каждый раз ошибается новая линия защиты. Но в играх с «Севильей» большие вопросы к подстраховке
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