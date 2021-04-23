Тренер провел в коме больше недели – и игрок «Реала» посвятил ему свой первый за три года гол
Альваро Одриосола перешел в «Реал» из «Реал Соьедада» в 2018 году, но с того момента провел только 36 матчей (2861 минута на поле). В прошлом году его карьера в «Реале» разбавилась арендой в «Баварии» – за нее Одриосола сыграл 179 минут, но взял Бундеслигу, Кубок Германии, Лигу чемпионов и вернулся в Мадрид.
В этом сезоне его статус почти не меняется – большую часть времени он проводит в запасе, но в последних трех матчах в «Реале» появляется на поле. В игре с «Кадисом» он даже забил гол: подключился к атаке на правом фланге и головой замкнул передачу Бензема.
«Реал» в итоге обыграл «Кадис» со счетом 3:0. Для Одриосолы это был второй гол за «Реал» и первый с 31 октября 2018 года.
После матча Одриосола пришел на интервью и сказал:
«Если вы позволите, я бы хотел передать привет тренеру Эусебио Сакристану. Этот человек стал одним из самых важных в моей карьере.
Я очень благодарен ему, именно Сакристан позволил мне дебютировал в высшей лиге. В канун Нового года он попал в аварию и сейчас восстанавливается от повреждений. Я недавно говорил с ним наедине, сейчас я бы хотел публично передать ему крепкие объятия и много-много сил в его выздоровлении. Без него ничего бы успешного в моей карьере бы не было».
Сакристан начинал тренерскую карьеру в «Барселоне» (за которую сам отыграл более 200 матчей) и добрался до «Сосьедада» только спустя пять лет. Там он отработал три года и поспособствовал: а) Дебюту Одриосолы за основу и в Примере; б) Его трансферу в «Реал». Вот парочка цитат Сакристана про Одриосолу:
• «Помню, я дал индивидуальное упражнение пенальтистам – чтобы они в сторонке тренировали удары на третьем вратаре. Среди всех стоял Альваро, ему было 21, пацан какой-то. Я спросил: «Мальчик, что ты тут делаешь?» Он лишь ответил: «Я думаю, что бью не хуже остальных». В свои годы он был настоящим мужчиной».
• «Альваро пришел ко мне и спросил: «Босс, я – сын Сосьедада. Но я очень хочу в «Реал», это будет существенный шаг вперед. Как думаешь, это будет предательством?» Он всегда мыслил в пользу команды. Он – истинный лидер».
За три года после этого Одриосола побывал в двух клубах – в «Реале» и «Баварии». Сакристан съездил на год в «Жирону» и с лета-2019 больше нигде не работал. 31 декабря 2020-го он после падения сильно ударился головой – это привело к возникновению тромба в его мозгу. Врачи, чтобы удалить этот тромб, ввели его в состояние искусственной комы – так он пролежал 9 дней, после чего пришел в сознание и узнавал родных.
По последним данным, сейчас Сакристан постепенно восстанавливается и даже говорит окружению, что хочет вернуться к работе уже в следующем году.