Тренер провел в коме больше недели – и игрок «Реала» посвятил ему свой первый за три года гол

«Реал» в итоге обыграл «Кадис» со счетом 3:0. Для Одриосолы это был второй гол за «Реал» и первый с 31 октября 2018 года.

После матча Одриосола пришел на интервью и сказал:

«Если вы позволите, я бы хотел передать привет тренеру Эусебио Сакристану. Этот человек стал одним из самых важных в моей карьере.

Я очень благодарен ему, именно Сакристан позволил мне дебютировал в высшей лиге. В канун Нового года он попал в аварию и сейчас восстанавливается от повреждений. Я недавно говорил с ним наедине, сейчас я бы хотел публично передать ему крепкие объятия и много-много сил в его выздоровлении. Без него ничего бы успешного в моей карьере бы не было».

Сакристан начинал тренерскую карьеру в «Барселоне» (за которую сам отыграл более 200 матчей) и добрался до «Сосьедада» только спустя пять лет. Там он отработал три года и поспособствовал: а) Дебюту Одриосолы за основу и в Примере; б) Его трансферу в «Реал». Вот парочка цитат Сакристана про Одриосолу:

• «Помню, я дал индивидуальное упражнение пенальтистам – чтобы они в сторонке тренировали удары на третьем вратаре. Среди всех стоял Альваро, ему было 21, пацан какой-то. Я спросил: «Мальчик, что ты тут делаешь?» Он лишь ответил: «Я думаю, что бью не хуже остальных». В свои годы он был настоящим мужчиной».

• «Альваро пришел ко мне и спросил: «Босс, я – сын Сосьедада. Но я очень хочу в «Реал», это будет существенный шаг вперед. Как думаешь, это будет предательством?» Он всегда мыслил в пользу команды. Он – истинный лидер».