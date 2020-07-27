Криштиану Роналду
Серия А
Футбол
Ювентус
Роналду посвятил победу в Серии А всем пострадавшим от коронавируса
27 июля, 02:04
Роналду опубликовал пост в инстаграме с собственными впечатлениями от чемпионства. Вот полный перевод:
«Готово! Мы – чемпионы Италии. Радуюсь второму чемпионству подряд и продолжаю строить историю этого великого и просто великолепного клуба. Это предназначено для всех поклонников «Юве», особенно для тех, кто пострадал или еще страдает от пандемии. Она застала нас всех врасплох, перевернула мир.
Это было нелегко! Ваша смелость, ваше отношение и ваша решимость были той силой, которая понадобилась нам во время напряженного финала чемпионата для борьбы за этот титул. Он принадлежит всей Италии. Большие объятия всем вам!»
В каком состоянии сам Роналду:
- В этом сезоне Роналду забил 31 гол. В таблице бомбардиров он идет на втором месте. Выше только Чиро Иммобиле, у которого 34 гола.
- В чемпионской игре против «Сампдории» (2:0) Роналду впервые в сезоне смазал пенальти. Пробил на силу и попал в перекладину.
- Роналду – единственный игрок, который выиграл чемпионаты Англии, Испании и Италии. В десяти играх после возобновления сезона он забил десять голов.
- Он же – первый футболист, забивший 50+ голов в Серии А, АПЛ и Примере.
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