Роналду посвятил победу в Серии А всем пострадавшим от коронавируса

Роналду опубликовал пост в инстаграме с собственными впечатлениями от чемпионства. Вот полный перевод:

«Готово! Мы – чемпионы Италии. Радуюсь второму чемпионству подряд и продолжаю строить историю этого великого и просто великолепного клуба. Это предназначено для всех поклонников «Юве», особенно для тех, кто пострадал или еще страдает от пандемии. Она застала нас всех врасплох, перевернула мир.

Это было нелегко! Ваша смелость, ваше отношение и ваша решимость были той силой, которая понадобилась нам во время напряженного финала чемпионата для борьбы за этот титул. Он принадлежит всей Италии. Большие объятия всем вам!»