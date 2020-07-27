Джорджо Кьеллини
Ювентус
Серия А
Футбол
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Кьеллини сыграл в каждом из девяти победных сезонов. В «Ювентусе» он такой один
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«Ювентус» в девятый раз подряд выиграл чемпионат Италии. В этом чемпионстве выделяется личное достижение Джорджо Кьеллини. Он играет в «Ювентусе» с 2005 года и остается единственным игроком, поучаствовавшим хотя бы в одном матче каждого сезона из победной серии. Еще Кьеллини обязательно делал результативное действие.
Так это было по статистике:
- 2011/12: 34 матча, 2 гола, 2 ассиста.
- 2012/13: 24 матча, 1 гол, 2 ассиста.
- 2013/14: 31 матч, 3 гола, 3 ассиста.
- 2014/15: 28 матчей, 2 ассиста.
- 2015/16: 24 матча, 1 гол, 1 ассист.
- 2016/17: 21 матч, 2 гола, 2 ассиста.
- 2017/18: 26 матчей, 2 ассиста.
- 2018/19: 25 матчей, 1 гол, 1 ассист.
- 2019/20: 4 матча, 1 гол.
Этот сезон оказался самым сложным в карьере Кьеллини. Еще в августе он разорвал крестообразные связки, из-за чего пропустил большую часть сезона. Прямо сейчас у Кьеллини проблемы с малоберцовой костью. Его последним матчем остается игра против «Сассуоло» (3:3) 15 июля – тогда Кьеллини отыграл 45 минут.
В июне Кьеллини продлил контракт до лета 2021 года. Сейчас ему 35 лет.
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