Кьеллини сыграл в каждом из девяти победных сезонов. В «Ювентусе» он такой один

Так это было по статистике:

2011/12: 34 матча, 2 гола, 2 ассиста.

34 матча, 2 гола, 2 ассиста. 2012/13: 24 матча, 1 гол, 2 ассиста.

24 матча, 1 гол, 2 ассиста. 2013/14: 31 матч, 3 гола, 3 ассиста.

31 матч, 3 гола, 3 ассиста. 2014/15: 28 матчей, 2 ассиста.

28 матчей, 2 ассиста. 2015/16: 24 матча, 1 гол, 1 ассист.

24 матча, 1 гол, 1 ассист. 2016/17: 21 матч, 2 гола, 2 ассиста.

21 матч, 2 гола, 2 ассиста. 2017/18: 26 матчей, 2 ассиста.

26 матчей, 2 ассиста. 2018/19: 25 матчей, 1 гол, 1 ассист.

25 матчей, 1 гол, 1 ассист. 2019/20: 4 матча, 1 гол.

Этот сезон оказался самым сложным в карьере Кьеллини. Еще в августе он разорвал крестообразные связки, из-за чего пропустил большую часть сезона. Прямо сейчас у Кьеллини проблемы с малоберцовой костью. Его последним матчем остается игра против «Сассуоло» (3:3) 15 июля – тогда Кьеллини отыграл 45 минут.

В июне Кьеллини продлил контракт до лета 2021 года. Сейчас ему 35 лет.