Джорджо Кьеллини
Серия А
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#Джорджо Кьеллини #Футбол #Ювентус #Серия А

Кьеллини сыграл в каждом из девяти победных сезонов. В «Ювентусе» он такой один

27 июля, 01:15
Александр Плеханов

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Ювентус» в девятый раз подряд выиграл чемпионат Италии. В этом чемпионстве выделяется личное достижение Джорджо Кьеллини. Он играет в «Ювентусе» с 2005 года и остается единственным игроком, поучаствовавшим хотя бы в одном матче каждого сезона из победной серии. Еще Кьеллини обязательно делал результативное действие.

Так это было по статистике:

  • 2011/12: 34 матча, 2 гола, 2 ассиста.
  • 2012/13: 24 матча, 1 гол, 2 ассиста.
  • 2013/14: 31 матч, 3 гола, 3 ассиста.
  • 2014/15: 28 матчей, 2 ассиста.
  • 2015/16: 24 матча, 1 гол, 1 ассист.
  • 2016/17: 21 матч, 2 гола, 2 ассиста.
  • 2017/18: 26 матчей, 2 ассиста.
  • 2018/19: 25 матчей, 1 гол, 1 ассист.
  • 2019/20: 4 матча, 1 гол.

Этот сезон оказался самым сложным в карьере Кьеллини. Еще в августе он разорвал крестообразные связки, из-за чего пропустил большую часть сезона. Прямо сейчас у Кьеллини проблемы с малоберцовой костью. Его последним матчем остается игра против «Сассуоло» (3:3) 15 июля – тогда Кьеллини отыграл 45 минут.

В июне Кьеллини продлил контракт до лета 2021 года. Сейчас ему 35 лет.

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Все фото: AFLO/Global Look Press
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