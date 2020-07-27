Маурицио Сарри
Серия А
Футбол
Массимилиано Аллегри
Хуан Куадрадо
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#Маурицио Сарри #Футбол #Серия А #Массимилиано Аллегри #Хуан Куадрадо

Куадрадо облил Сарри судейской пеной. Тот сразу закурил и взял шампанское

27 июля, 01:40

«Ювентус» в девятый раз подряд выиграл чемпионат Италии, но для Маурицио Сарри эта победа стала первой в итальянской карьере. В подтрибунном помещении к Сарри сразу подбежал Куадрадо – и облил тренера судейской пеной. Сарри отреагировал нормально: закурил сигарету (для него это привычно) и взял шампанское из рук Дибалы.

Такую штуку с судейской пеной Куадрадо проворачивает не первый раз. Подобное было и во времена Аллегри:

AFLO/Global Look Press

imago-images.de/Global Look Press

В раздевалке Маурицио Сарри сказал фразу, за которую его теперь хвалят в твиттере: «Если вы победили со мной, то вы сильные». Сам Куадрадо сохранил в инстаграме и другие события из праздника «Ювентуса»:

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Комментарии (1)
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Валера Полевиков
27 июля, 11:40

На видео он не успел закурить! Просто взял сигарету в зубы

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