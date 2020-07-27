Маурицио Сарри
Серия А
Футбол
Массимилиано Аллегри
Хуан Куадрадо
Куадрадо облил Сарри судейской пеной. Тот сразу закурил и взял шампанское
27 июля, 01:40
«Ювентус» в девятый раз подряд выиграл чемпионат Италии, но для Маурицио Сарри эта победа стала первой в итальянской карьере. В подтрибунном помещении к Сарри сразу подбежал Куадрадо – и облил тренера судейской пеной. Сарри отреагировал нормально: закурил сигарету (для него это привычно) и взял шампанское из рук Дибалы.
Такую штуку с судейской пеной Куадрадо проворачивает не первый раз. Подобное было и во времена Аллегри:
В раздевалке Маурицио Сарри сказал фразу, за которую его теперь хвалят в твиттере: «Если вы победили со мной, то вы сильные». Сам Куадрадо сохранил в инстаграме и другие события из праздника «Ювентуса»: