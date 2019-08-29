Сарри выкуривает по 60 сигарет в день. Заболел пневмонией – а все равно ходит с пачкой

Уже во время предсезонки в «Ювентусе» Сарри стало плохо. Сначала не так серьезно, а потом его срубила пневмония (болезнь легких). Из-за болезни Сарри пропустил стартовый матч Серии А: без него «Ювентус» минимально победил «Парму». Теперь Сарри может не быть на игре с «Наполи», но он точно вернется к тренерской работе после матчей сборных. Вице-президент «Юве» Павел Недвед рассказал, что Сарри уже чувствует себя лучше.

Обстановка вокруг него испорчена. The Sun, Daily Mail и другие мировые CМИ ссылаются на итальянскую газету Corriera della Sera, которая первой опубликовала фотографию Сарри с пачкой сигарет. Сарри встретился с фанатами, согласился сфотографироваться, но сигареты не убрал. Болельщики сразу отреагировали словами о том, что сейчас-то он точно вылечился. В «Ювентусе» из-за этого тоже раздражены.