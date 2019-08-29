Сарри выкуривает по 60 сигарет в день. Заболел пневмонией – а все равно ходит с пачкой
Уже во время предсезонки в «Ювентусе» Сарри стало плохо. Сначала не так серьезно, а потом его срубила пневмония (болезнь легких). Из-за болезни Сарри пропустил стартовый матч Серии А: без него «Ювентус» минимально победил «Парму». Теперь Сарри может не быть на игре с «Наполи», но он точно вернется к тренерской работе после матчей сборных. Вице-президент «Юве» Павел Недвед рассказал, что Сарри уже чувствует себя лучше.
Обстановка вокруг него испорчена. The Sun, Daily Mail и другие мировые CМИ ссылаются на итальянскую газету Corriera della Sera, которая первой опубликовала фотографию Сарри с пачкой сигарет. Сарри встретился с фанатами, согласился сфотографироваться, но сигареты не убрал. Болельщики сразу отреагировали словами о том, что сейчас-то он точно вылечился. В «Ювентусе» из-за этого тоже раздражены.
Тогда и пошли слухи о том, что Сарри вернется раньше, чем предполагалось. Он может попасть на игру с «Наполи», но окончательно узнает это только за сутки до матча. Пока Сарри катается на тренировки, где минимально контактирует с командой. За всеми занятиями и упражнениями он следил по видео из отдельного офиса – так поступают, чтобы тренер не заразил всю команду.
Сигареты он берет с собой постоянно. Необычное поведение проявляется даже в выборе транспорта: ему не нравится летать в самолете, поэтому чаще Сарри выбирает поезд. Все только ради возможности покурить пару раз за время пути. Марек Гамшик, который играл у Сарри в «Наполи», называл тренера самым невероятным и страстным курильщиком.
Почти полсотни сигарет в неделю
«Я выкуриваю 60 сигарет в день. Наверное, это слишком много. Не сильно чувствую необходимость курить во время игр, но сразу после них мне действительно нужна сигарета», – говорил Сарри этим летом. В его контракте с «Ювентусом» есть интересный пункт о том, что Сарри обязан носить строгий костюм. Пока не ясно, есть ли там какая-нибудь строка о сигаретах.
Сарри провел год в Англии, где тренировал «Челси». Взял с командой Лигу Европы, занял третье место в чемпионате, дошел до финала Кубка. Там приходилось оригинально решать проблему с курением. Сарри не мог быть с сигаретой во время занятий и матчей – мешал закон о запрете на курение в закрытых помещениях. Тогда он выкрутился: во время игр Сарри жевал фильтры от сигарет или просто держал пачку в руках.
Впервые фильтры заметили в матче «Челси» и «Хаддерсфилда». Уже потом все обсуждали, как он попал в трансляцию с похожим на сигарету предметом во время матча с «Ньюкаслом». Только до сих пор не ясно, была ли она настоящая. После финала ЛЕ в Баку Сарри оторвался. Там он прямо на поле вытащил большую сигару – на это отреагировали лучше, чем просто на победу «Челси».
Из-за работы в Англии Сарри даже рассуждал об отказе от сигарет. Пока в «Челси» решали вопрос со специальным местом для курения, Сарри говорил о собственной привычке: «Возможно, я даже брошу курить на один-два года. Потом закурю опять». Бесконечными вопросами о курении его уже достали журналисты. Так, что уже на пресс-конференции в «Юве» он немного психанул.
Маурицио Сарри уже 60 лет. Трофей Лиги Европы – первое достижение в его тренерской карьере. Зато от сигарет он не отказывается на протяжении всей жизни. Получается, что каждую неделю Сарри выкуривает по 420 сигарет, в год выходит 21900. Когда Сарри работал в «Наполи», было проще. Там он курил даже на трибунах, а соперники выделяли для него специальные комнаты.
Только отец может заставить Сарри хотя бы на время отказаться от курения: «Когда он узнал, что у меня есть предложение от «Челси», то сказал мне поехать в Лондон, потому что так правильно. Он просил меня бросить курить на время нахождения здесь. Это единственный человек, кто за пять минут может заставить меня колебаться в моих убеждениях».