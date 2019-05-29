У «Челси» разные составы под ЛЕ и АПЛ. Феноменальный разброс по фамилиям

История Оливье Жиру – одна из самых интересных в этом розыгрыше Лиги Европы. Француз практически не играет в АПЛ, зато в еврокубках он лучший бомбардир.

«Конечно, это расстраивает. Я знаю, что буду играть только в Лиге Европы. Я пытаюсь делать все возможное, чтобы быть максимально полезным для команды», – сетует Жиру на свое положение.

Но мы выяснили, что в «Челси» он не один такой. Например, Андреас Кристенсен играет в Лиге Европы даже чаще Жиру, а в АПЛ – реже. И таких примеров – море.

Слева – игроки, которые чаще всего выходят на поле в ЛЕ, справа – в АПЛ. Среди них только одно пересечение: вратарь Кепа играет везде.

Интересно, какой состав выставит Сарри сегодня?