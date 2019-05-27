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#Лига чемпионов #Ливерпуль #Тоттенхэм #Челси #Арсенал

Перед финалом ЛЧ «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» не играют по 20 дней. Так много раньше не было

27 мая 2019, 17:50
Михаил Морозов

В этом десятилетии, а, вероятно,  в истории Лиги чемпионов еще не было таких длительных перерывов у команд перед финалом. К УЕФА вопросов нет – у них между полуфиналами и финалом стандартные 3,5 недели. Но чемпионаты в Европе обычно не заканчиваются на одной неделе с полуфиналами ЛЧ, как произошло в этом году у АПЛ.

Даты финалов в 2010-е и паузы у команд без официальных матчей были разными.

  • 28 мая 2011 — «Барселона» отдыхала неделю, «МЮ» – шесть дней.
  • 19 мая 2012 — то же соотношение и у «Баварии» с «Челси» (7 – 6).
  • 25 мая 2013 — «Бавария» и «Боруссия» отдыхали по неделе.
  • 24 мая 2014 — неделя на отдых «Реалу» и «Атлетико».
  • 6 июня 2015 — по одной неделе отдыхали «Барселона» и «Ювентус».
  • 28 мая 2016 — у «Реала» и «Атлетико» было по две недели перерыва.
  • 3 июня 2017 — «Реал» отдыхал 13 дней, «Ювентус» – семь.
  • 26 мая 2018 — теперь наоборот: «Реал» – семь, «Ливерпуль» – 13.
  • 1 июня 2019 — беспрецедентная ситуация: «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» готовятся к финалу по 20 дней, то есть, почти три недели.

Твиттер «Ливерпуля»

При этом сезон в АПЛ всегда заканчивался примерно по той же схеме – позже, если нет матчей ЧМ и Евро в этот год, раньше – если они есть.

  • 2011 – 22 мая
  • 2012 – 13 мая
  • 2013 – 26 мая
  • 2014 – 11 мая
  • 2015 – 24 мая
  • 2016 – 15 мая
  • 2017 – 21 мая
  • 2018 – 13 мая
  • 2019 – 12 мая

Лишь в этом году без международных турниров в АПЛ сезон все равно закончится раньше. Здесь это даже не списать на участие сборной Англии в полуфинале Лиги наций: во-первых, потому что на момент принятия решения о календаре турнир еще не стартовал, и не было известно, что англичане столь успешно в нем выступят, во-вторых, даты в Лиге наций все равно не мешают – матч с Голландией состоится 6 июня.

В начале сезона об этом писал, например, портал Sportskeeda, задаваясь вопросом, что делать английской команде, если она попадет в финал. Предсказали верно – три недели без официальных матчей. Но что интересно – английскому футболу это совершенно не навредит, ведь оба еврокубковых трофея приедут именно в Англию. Другой вопрос, какие чувства в связи с этим испытывают Юрген Клопп, Маурисио Почеттино, Унаи Эмери и Маурицио Сарри, которым надо готовить свои команды через такую длинную паузу.

Твиттер «Арсенала»

АПЛ вообще финишировала раньше всех топ-5 чемпионатов.

  • Англия – 12 мая
  • Голландия (где мог попасть «Аякс») – 15 мая
  • Германия – 18 мая
  • Испания – 19 мая
  • Франция – 24 мая
  • Италия – 26 мая

Сейчас «Ливерпуль» тренируется в Марбелье. «Тоттенхэм» проходил подготовку в Англии, а в Мадрид прилетит уже на этой неделе. В финальном матче на «Ванда Метрополитано» клубы сыграют в субботу, 1 июня. Финал Лиги Европы «Челси» – «Арсенал» состоится в среду, 29 мая.

Пока клубы отдыхают и готовятся, вот материалы под настроение финала:
The Beatles и футбол. Маккартни 40 лет скрывал любимый клуб, Леннон ставил рисунок игрока на обложку альбома
Лукас Моура влюблен в Эйфелеву башню и Париж, но там он перенес худшее время в жизни. Спас «Тоттенхэм»
Почеттино плачет, обнимает всех подряд и не может поверить. Он шел к этому финалу 10 лет
Милнер рыдает в объятиях Клоппа – сильнейшая эмоция вечера. От него не ждали
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