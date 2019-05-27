Перед финалом ЛЧ «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» не играют по 20 дней. Так много раньше не было
В этом десятилетии, а, вероятно, в истории Лиги чемпионов еще не было таких длительных перерывов у команд перед финалом. К УЕФА вопросов нет – у них между полуфиналами и финалом стандартные 3,5 недели. Но чемпионаты в Европе обычно не заканчиваются на одной неделе с полуфиналами ЛЧ, как произошло в этом году у АПЛ.
Даты финалов в 2010-е и паузы у команд без официальных матчей были разными.
- 28 мая 2011 — «Барселона» отдыхала неделю, «МЮ» – шесть дней.
- 19 мая 2012 — то же соотношение и у «Баварии» с «Челси» (7 – 6).
- 25 мая 2013 — «Бавария» и «Боруссия» отдыхали по неделе.
- 24 мая 2014 — неделя на отдых «Реалу» и «Атлетико».
- 6 июня 2015 — по одной неделе отдыхали «Барселона» и «Ювентус».
- 28 мая 2016 — у «Реала» и «Атлетико» было по две недели перерыва.
- 3 июня 2017 — «Реал» отдыхал 13 дней, «Ювентус» – семь.
- 26 мая 2018 — теперь наоборот: «Реал» – семь, «Ливерпуль» – 13.
- 1 июня 2019 — беспрецедентная ситуация: «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» готовятся к финалу по 20 дней, то есть, почти три недели.
При этом сезон в АПЛ всегда заканчивался примерно по той же схеме – позже, если нет матчей ЧМ и Евро в этот год, раньше – если они есть.
- 2011 – 22 мая
- 2012 – 13 мая
- 2013 – 26 мая
- 2014 – 11 мая
- 2015 – 24 мая
- 2016 – 15 мая
- 2017 – 21 мая
- 2018 – 13 мая
- 2019 – 12 мая
Лишь в этом году без международных турниров в АПЛ сезон все равно закончится раньше. Здесь это даже не списать на участие сборной Англии в полуфинале Лиги наций: во-первых, потому что на момент принятия решения о календаре турнир еще не стартовал, и не было известно, что англичане столь успешно в нем выступят, во-вторых, даты в Лиге наций все равно не мешают – матч с Голландией состоится 6 июня.
В начале сезона об этом писал, например, портал Sportskeeda, задаваясь вопросом, что делать английской команде, если она попадет в финал. Предсказали верно – три недели без официальных матчей. Но что интересно – английскому футболу это совершенно не навредит, ведь оба еврокубковых трофея приедут именно в Англию. Другой вопрос, какие чувства в связи с этим испытывают Юрген Клопп, Маурисио Почеттино, Унаи Эмери и Маурицио Сарри, которым надо готовить свои команды через такую длинную паузу.
АПЛ вообще финишировала раньше всех топ-5 чемпионатов.
- Англия – 12 мая
- Голландия (где мог попасть «Аякс») – 15 мая
- Германия – 18 мая
- Испания – 19 мая
- Франция – 24 мая
- Италия – 26 мая
Сейчас «Ливерпуль» тренируется в Марбелье. «Тоттенхэм» проходил подготовку в Англии, а в Мадрид прилетит уже на этой неделе. В финальном матче на «Ванда Метрополитано» клубы сыграют в субботу, 1 июня. Финал Лиги Европы «Челси» – «Арсенал» состоится в среду, 29 мая.