Перед финалом ЛЧ «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» не играют по 20 дней. Так много раньше не было

При этом сезон в АПЛ всегда заканчивался примерно по той же схеме – позже, если нет матчей ЧМ и Евро в этот год, раньше – если они есть.

2011 – 22 мая

2012 – 13 мая

2013 – 26 мая

2014 – 11 мая

2015 – 24 мая

2016 – 15 мая

2017 – 21 мая

2018 – 13 мая

2019 – 12 мая

Лишь в этом году без международных турниров в АПЛ сезон все равно закончится раньше. Здесь это даже не списать на участие сборной Англии в полуфинале Лиги наций: во-первых, потому что на момент принятия решения о календаре турнир еще не стартовал, и не было известно, что англичане столь успешно в нем выступят, во-вторых, даты в Лиге наций все равно не мешают – матч с Голландией состоится 6 июня.

В начале сезона об этом писал, например, портал Sportskeeda, задаваясь вопросом, что делать английской команде, если она попадет в финал. Предсказали верно – три недели без официальных матчей. Но что интересно – английскому футболу это совершенно не навредит, ведь оба еврокубковых трофея приедут именно в Англию. Другой вопрос, какие чувства в связи с этим испытывают Юрген Клопп, Маурисио Почеттино, Унаи Эмери и Маурицио Сарри, которым надо готовить свои команды через такую длинную паузу.