Лукас Моура влюблен в Эйфелеву башню и Париж, но там он перенес худшее время в жизни. Спас «Тоттенхэм»

Моура сразу влюбился в город. Почти каждый день он любовался Эйфелевой башней, вдыхал свободу и вспоминал о поднадоевших бетонных стенах в родном Сан-Паулу и неблагополучном районе, наполненном наркотиками и преступностью. «Это самое красивое место в мире. Когда я впервые приехал в Париж, ходил туда все время. Я приходил к башне, чтобы поразмышлять, подумать. Меня тянуло к этому месту», – объясняет футболист.

В детстве мальчика всегда выбирали в команду последним, потому что считали слишком маленьким и слабым. В школе «Коринтианса» родители даже просили у клуба диетолога, чтобы сын набрал мышечную массу. Моура вдохновлялся игрой Зидана, Рональдо и Роналдиньо, прокачивал уровень и мечтал о большой карьере. В Париже Эйфелева башня стала для Моуры определенным символом: благодаря ему игрок чувствовал себя победителем.

С «ПСЖ» Моура собрал все трофеи внутри страны и кайфовал от жизни: чеканил мяч с 9-летним сыном Клюйверта, устраивал футбольный фристайл и отжигал на тренировках с Дани Алвесом. Не хватало только победы в Лиге чемпионов.

Но потом все пошло не так

Все из-за плохих отношений с экс-главным тренером «ПСЖ» Унаи Эмери. В первом сезоне под руководством испанца все было отлично: Моура забил 10 голов и отдал 19 ассистов во всех турнирах. Во втором – раскол. Тренер подозревал, что игрок сливает в прессу ситуацию об отношениях футболистов внутри команды, и посоветовал нападающему искать новый клуб. Конфликт вышел на публику и закончился расходом по разные стороны. Половину сезона-2017/18 Моура сидел в запасе (пять появлений в матчах Лиги 1) и окончательно разочаровался:

«Это были худшие семь месяцев моей жизни. Я приехал после хорошего сезона: я был вторым бомбардиром в команде после Кавани. В следующем сезоне меня даже не вызвали. Я ходил на тренировки, но не играл. Я постоянно возвращался домой. Это было очень трудно».