Лукас Моура влюблен в Эйфелеву башню и Париж, но там он перенес худшее время в жизни. Спас «Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» сотворил исторический камбэк против «Аякса» (3:2) и сделал этот сезон Лиги чемпионов еще сказочнее. Все решил хет-трик Лукаса Моуры: в начале второго тайма бразилец за 204 секунды оформил дубль, а в компенсированное время – забил третий мяч и затащил команду в финал.
Зимой 2018 года из-за конфликта с Эмери в «ПСЖ» Моура переехал из Парижа в Лондон, вылез из игровой депрессии и вернулся в футбол. Теперь бразилец в финале Лиги чемпионов, а парижский клуб остался без того самого кубка, ради которого вкачивает в команду так много денег.
Моура выбрал «ПСЖ» вместо «МЮ» и считал Париж самым красивым местом в мире
Все начиналось хорошо. В 2013 году «ПСЖ» отдал больше 40 миллионов евро за молодого таланта из Бразилии. 19-летнего Моуру очень хотел «Манчестер Юнайтед», но в последний момент все решил звонок спортивного директора парижан Леонардо: тот убедил парня и его родителей, что в Париже будет лучше.
Моура сразу влюбился в город. Почти каждый день он любовался Эйфелевой башней, вдыхал свободу и вспоминал о поднадоевших бетонных стенах в родном Сан-Паулу и неблагополучном районе, наполненном наркотиками и преступностью. «Это самое красивое место в мире. Когда я впервые приехал в Париж, ходил туда все время. Я приходил к башне, чтобы поразмышлять, подумать. Меня тянуло к этому месту», – объясняет футболист.
В детстве мальчика всегда выбирали в команду последним, потому что считали слишком маленьким и слабым. В школе «Коринтианса» родители даже просили у клуба диетолога, чтобы сын набрал мышечную массу. Моура вдохновлялся игрой Зидана, Рональдо и Роналдиньо, прокачивал уровень и мечтал о большой карьере. В Париже Эйфелева башня стала для Моуры определенным символом: благодаря ему игрок чувствовал себя победителем.
С «ПСЖ» Моура собрал все трофеи внутри страны и кайфовал от жизни: чеканил мяч с 9-летним сыном Клюйверта, устраивал футбольный фристайл и отжигал на тренировках с Дани Алвесом. Не хватало только победы в Лиге чемпионов.
Но потом все пошло не так
Все из-за плохих отношений с экс-главным тренером «ПСЖ» Унаи Эмери. В первом сезоне под руководством испанца все было отлично: Моура забил 10 голов и отдал 19 ассистов во всех турнирах. Во втором – раскол. Тренер подозревал, что игрок сливает в прессу ситуацию об отношениях футболистов внутри команды, и посоветовал нападающему искать новый клуб. Конфликт вышел на публику и закончился расходом по разные стороны. Половину сезона-2017/18 Моура сидел в запасе (пять появлений в матчах Лиги 1) и окончательно разочаровался:
«Это были худшие семь месяцев моей жизни. Я приехал после хорошего сезона: я был вторым бомбардиром в команде после Кавани. В следующем сезоне меня даже не вызвали. Я ходил на тренировки, но не играл. Я постоянно возвращался домой. Это было очень трудно».
Его карьеру вытащил «Тоттенхэм». Хотя Моура за все благодарит бога и сравнивает себя с Давидом
За Моуру англичане заплатили 28 миллионов евро и помогли игроку перезапустить карьеру, но во всем этом есть важный момент. Бразилец родился в католической семье, но в 2013 году погрузился в Библию и теперь активно постигает бога.
Иногда бразилец собирается у себя дома с друзьями, устраивает служение, молится и поет песни во имя бога. Свою историю он сравнивает с жизнью царя Давида, победившего Голиафа. «Я победил, играя в мире гигантов – точно так же, как Давид, когда сражался с Голиафом. Мне кажется, я могу рассказать эту историю, потому что победил нескольких гигантов в своей жизни».
У Моуры есть свой девиз: «Я хочу, я могу, я получу это». С этими словами в «Тоттенхэме» у бразильца реально прет. В этом сезоне у него уже 10 голов в АПЛ. В матче с «Хаддерсфилдом» он разогнался до хет-трика, став четвертым бразильцем в истории, кому это удалось в Англии. В Лиге чемпионов на групповом этапе Моура забил «Барселоне» и ПСВ, а теперь хет-триком похоронил «Аякс».
Следующая цель – «Ливерпуль».