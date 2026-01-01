Унаи Эмери

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Футбол
Эмери проиграл три матча за Суперкубок УЕФА из трех, хотя выиграл четыре Лиги Европы
#Унаи Эмери
Футбол
Эмери в четвертый раз выиграл Лигу Европы. Он выходил в финалы пять раз
#Вильярреал
Футбол
Озил спародировал приветствие Эмери в твиттере
#Месут Озил
Футбол
«Вильярреал» впервые за 4 года не проигрывает в Примере 11 матчей подряд
#Вильярреал
Футбол
Эмери – главный тренер «Вильярреала»
#Унаи Эмери
Футбол
После ухода Эмери «Арсенал» не проигрывает в гостях 11 матчей подряд
#Арсенал
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Эмери вышел в пятый финал Лиги Европы. С каждой из команд – в первый полноценный сезон
#Унаи Эмери
Кто такой Дмитрий Попов – новый/старый спортдиректор «Спартака». Играл с Сетьеном, помогал Эмери, ссорился с Карпиным
#Дмитрий Попов
«Вильярреал» представил Эмери тем же фото, что «Арсенал» два года назад. Ну, лень 🦥
#Унаи Эмери
Эмери обвинил бывшую девушку в увольнении из «Арсенала»: как только они расстались, сразу пошли неудачи
#Унаи Эмери
Я 13 лет болею за «Арсенал». Все это время – боль и разочарование
#Арсенал
Эмери опять вылетел из топ-клуба из-за незнания языка
#Унаи Эмери
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