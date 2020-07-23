«Вильярреал» представил Эмери тем же фото, что «Арсенал» два года назад. Ну, лень 🦥

Вывод: «Вильярреал» просто взял фото Эмери с сайта «Арсенала», вырезал его из общего фона, удалил традиционное лого на левой части пиджака и оставил красный галстук (вообще-то традиционный цвет «Вильяррела» – желтый). Эх.

В твиттере уже шутят: «Поздравляю, теперь гоните 20 миллионов за нарушение авторских прав».