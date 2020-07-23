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#Унаи Эмери #Футбол #АПЛ #Арсенал #Примера #Вильярреал

«Вильярреал» представил Эмери тем же фото, что «Арсенал» два года назад. Ну, лень 🦥

23 июля, 13:56

Унаи Эмери возвращается в футбол – с нового сезона он будет тренировать «Вильярреал», с которым подписал контракт на 3 года. В соцсетях «Вильярреал» представил Эмери постом с такой фотографией:

Перенесемся в май-2018 – тогда Эмери только-только пришел в «Арсенал». Перед презентацией у него была такая фотография на фоне логотипа «Арсенала».

официальный сайт «Арсенала»

Вывод: «Вильярреал» просто взял фото Эмери с сайта «Арсенала», вырезал его из общего фона, удалил традиционное лого на левой части пиджака и оставил красный галстук (вообще-то традиционный цвет «Вильяррела» – желтый). Эх.

В твиттере уже шутят: «Поздравляю, теперь гоните 20 миллионов за нарушение авторских прав».

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