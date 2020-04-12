Эмери обвинил бывшую девушку в увольнении из «Арсенала»: как только они расстались, сразу пошли неудачи

Напоминаем, как закончилась карьера Унаи Эмери в «Арсенале»: результаты были такие себе, отношения с руководством накалились, в раздевалке творился бардак, игроки психовали, а над ним смеялись из-за незнания языка. Эмери за пять месяцев лишь пару раз поговорил с журналистами (сначала рассказал, что отдыхает от футбола; потом – что у него были несколько вариантов, но что-то не склеилось) и так и не нашел новую работу.

За два месяца до увольнения Эмери расстался с девушкой, с которой встречался два года. После увольнения из «Арсенала» он обвинил ее в резком спаде карьеры. Об этом рассказала его бывшая девушка – 35-летняя модель Саша Райт.