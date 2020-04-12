Эмери обвинил бывшую девушку в увольнении из «Арсенала»: как только они расстались, сразу пошли неудачи
Напоминаем, как закончилась карьера Унаи Эмери в «Арсенале»: результаты были такие себе, отношения с руководством накалились, в раздевалке творился бардак, игроки психовали, а над ним смеялись из-за незнания языка. Эмери за пять месяцев лишь пару раз поговорил с журналистами (сначала рассказал, что отдыхает от футбола; потом – что у него были несколько вариантов, но что-то не склеилось) и так и не нашел новую работу.
За два месяца до увольнения Эмери расстался с девушкой, с которой встречался два года. После увольнения из «Арсенала» он обвинил ее в резком спаде карьеры. Об этом рассказала его бывшая девушка – 35-летняя модель Саша Райт.
Несколько фактов об Эмери от Райт:
- У него был сильный акцент. На первом свидании он даже пользовался переводчиком, чтобы нормально изъясняться. Иногда она помогала ему с английским.
- Для нее Эмери был строгим, умным и солидным мужчиной. «Изначально он не особо ухаживал за мной, не дарил мне подарков – но мне и не нужно, у меня есть деньги. Самые приятные воспоминания – это отпуск с ним. Мне было очень хорошо».
- Эмери почти всегда был погружен в футбол. «Даже вечером он сидел в планшете и что-то там читал. Это иногда раздражало, но я понимала, что это дело всей его жизни, я во всем поддерживала его».
- Эмери ни с кем не знакомил Райт. По словам девушки, у него не было друзей среди сотрудников «Арсенала», он не представлял ее своей семье. Даже брату, с которым у него особенно теплые отношения.
Райт и Эмери расстались из-за того, что они не понимали, к чему идут эти отношения. Райт хотела семью, но, по ее словам, Эмери не был готов к этому. Они однажды попытались восстановить отношения. Увольнение из «Арсенала» совпало со вторым расставанием:
«Я прилетела к нему в Сан-Себастьян, там мы обсуждали нашу ситуацию. Но так ни к чему не пришли. Он обвинил меня в увольнении. Унаи назвал меня ведьмой, так как я принесла ему столько неудач. Он заявил: «Со дня нашего расставания мы начали проигрывать». Унаи добавил, что сильно перенервничал после расставания. Мы ни к чему не пришли и снова разошлись. В тот день я поклялась, что никогда не вернусь к нему».