Ситуация в «Арсенале» – жара. Капитан бунтует, над тренером смеются

Недавно мы писали о психозе капитана «Арсенала» Гранита Джаки во время замены в матче с «Кристал Пэлас»: послал фанатов, сорвал капитанскую повязку, демонстративно снял футболку. Болельщикам это не понравилось: они полнедели ждали ответа от руководства и люто ненавидели Джаку в социальных сетях.

Лишь через несколько дней после случая Гранит Джака отреагировал на эпизод, написав болельщикам открытое письмо:

«После того как я взял некоторое время, чтобы обдумать все, что произошло вечером воскресенья, я бы хотел объяснить свои действия. Это лучше, чем говорить что-то сгоряча.

То, что происходило во время моей замены, глубоко меня задело. Я люблю «Арсенал» и всегда отдаю все свои силы на поле и за его пределами.

Фанаты не поняли моих чувств. Повторяющиеся оскорбления во время игр и в социальных сетях, которые я получал в последние недели, глубоко меня ранили. Люди писали вещи из разряда «мы сломаем тебе ноги», «убьем твою жену» и «надеюсь, твоя дочь заболеет раком». Это взбесило меня, и я достиг точки кипения, когда почувствовал неприятие со стороны фанатов в воскресенье.