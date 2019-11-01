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#Арсенал #Футбол #АПЛ #Унаи Эмери #Александр Ляказетт #Гранит Джака #Кристал Пэлас

Ситуация в «Арсенале» – жара. Капитан бунтует, над тренером смеются

01 ноября 2019, 21:41
Илья Егоров

Недавно мы писали о психозе капитана «Арсенала» Гранита Джаки во время замены в матче с «Кристал Пэлас»: послал фанатов, сорвал капитанскую повязку, демонстративно снял футболку. Болельщикам это не понравилось: они полнедели ждали ответа от руководства и люто ненавидели Джаку в социальных сетях.

Лишь через несколько дней после случая Гранит Джака отреагировал на эпизод, написав болельщикам открытое письмо:

«После того как я взял некоторое время, чтобы обдумать все, что произошло вечером воскресенья, я бы хотел объяснить свои действия. Это лучше, чем говорить что-то сгоряча.

То, что происходило во время моей замены, глубоко меня задело. Я люблю «Арсенал» и всегда отдаю все свои силы на поле и за его пределами.

Фанаты не поняли моих чувств. Повторяющиеся оскорбления во время игр и в социальных сетях, которые я получал в последние недели, глубоко меня ранили. Люди писали вещи из разряда «мы сломаем тебе ноги», «убьем твою жену» и «надеюсь, твоя дочь заболеет раком». Это взбесило меня, и я достиг точки кипения, когда почувствовал неприятие со стороны фанатов в воскресенье.

imago-images.de/Global Look Press

В этот момент мне снесло крышу, и я отреагировал неуважением к определенной группе фанатов, которая поддерживает клуб, команду и меня своей позитивной энергией. Я не хотел этого, и мне жаль, что люди восприняли эту ситуацию именно так.

Я бы хотел, чтобы мы вернулись к взаимному уважению, помня о том, почему мы любим футбол. Давайте двигаться вперед вместе и смотреть в будущее позитивно».

Конфликт Джаки с болельщиками – верхушка айсберга, обозначающего все проблемы в «Арсенале». Он идеально раскрывает все микроконфликты в клубе.

Эмери непонятно отреагировал на эпизод. Сегодня стало известно, что некоторые футболисты смеются над ним

Реакция Эмери на ситуацию с Джакой спустя день – нейтралитет (сказал, что Джаку можно понять, но и болельщиков тоже нужно уважать).

Реакция Эмери на ситуацию с Джакой спустя два дня – защита. Эмери утверждал, что Джака расстроился и нуждается в поддержке.

imago-images.de/Global Look Press

Перед матчем с «Вулверхэмптоном» снова никакой конкретики. Эмери просто сказал, что Джака не попадет в состав на игру.

У Эмери хромает игра, хромают результаты, а теперь еще хромает дисциплина в команде. Он до сих пор не разрешил конфликт с Озилом. То морозил его вне заявки, то пообещал, что выпустит на кубковый матч с «Ливерпулем» в статусе капитана. Итог – Озил все же вышел на поле, но капитаном был Бельерин.

Independent говорит, что у Эмери проблемы с взаимопониманием с некоторыми игроками. И связано это в первую очередь с языковым барьером. По данным издания, в «Арсенале» есть игроки, которые, не понимая его, по-злому пародируют (кстати, молодой талант Сака говорил, что не всегда понимает коуча). При этом, по данным источника, есть те футболисты, которых устраивает работа Эмери.

Ситуация внутри состава накалена: звезды готовы уйти из команды, если Эмери не доберется до ЛЧ

Independent также говорит, что в составе «Арсенала» есть люди, которые не очень понимают, чего ожидать от работы с Эмери. Их не устраивают странные решения тренера относительно тактики, замен, ходов во время матча. Журналисты Independent говорят, что некоторые лидеры склоняются к варианту с уходом.

Этот инсайд подтверждает и The Telegraph. Лидеры ждут решения Эмери по Джаке. Кроме того, они ожидают от Эмери переговоров с руководством по усилению команды зимой.

Пока все сводится к невидимому бунту, который при определенных обстоятельствах может разбухнуть до уровня всех английских медиа. Недавно Ляказетт лайкнул пост фаната, в котором он призывал руководство выпнуть Джаку из «Арсенала».

Ляказетт лайк убрал, боссы на эту тему не говорят, но все это заметили.

Такая ситуация для «Арсенала» – не новинка. Капитаны и раньше безобразничали в клубе

Несколько примеров:

1. Робин ван Перси говорил о бесконечной любви к «Арсеналу», но после удачного сезона-2011/12 просил руководство продать его в «МЮ».

2. Галлас сцепился в 2008 году с молодыми игроками после ничьей с «Тоттенхэмом» (4:4). Позже добровольно согласился не продлевать контракт с клубом.

3. Косиельни отказался ехать на сбор «Арсенала» этим летом – так он убедил руководство продать себя в «Бордо».

4. Артета был капитаном, закончил карьеру, стал помощником Пепа в «Сити» и удалил все упоминания «Арсенала» из своих социальных сетей.

Все фото: imago-images.de/Global Look Press
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