0:9? 0:9! «Лестер» в гостях раскромсал «Саутгемптон»
«Лестер» выиграл у «Саутгемптона» с каким-то безумным счетом. Осознайте это еще раз и прочувствуйте авторов голов. Варди забил три, защитник Чилуэлл вколотил второй гол в собственной карьере. Барнс отдал два ассиста и не хотел меняться. Идеальный матч, чтобы набить статистику.
Пять голов забили еще в первом тайме. Всего один кадр объяснит, почему «Саутгемптон» так плохо стартовал в этой игре. На 10-й минуте «Лестер» вкатил первый гол, но еще в момент развития эпизода Бертран грубо сфолил на Пересе. Система VAR подсказала главному арбитру, что это фол на красную карточку.
Так «Саутгемптон» не только пропустил, но и сразу остался в меньшинстве. Дальше матч можно было заканчивать.
После этого полетели бесконечные голы. Особенно классно получилось у форварда Айосе Переса. Он оформил хет-трик и стал только вторым игроком АПЛ, кто отличался тремя мячами в двух матчах против одного соперника. Еще играя за «Ньюкасл» в прошлом сезоне, Перес уже забивал «Саутгемптону» три гола. Первым таким игроком был Луис Суарес в 2012 году.
В этом сезоне «Лестер» неожиданно соперничает с «Ман Сити» в таблице и по рекордам. За всю историю АПЛ только три матча завершались с преимуществом одной из команд минимум в пять мячей к концу первого тайма. Один из этих матчей – игра «Ман Сити» и «Уотфорда» в сентябре 2019-го. «Лестер» оказался второй такой командой за эту осень.
Во второй раз в истории два игрока оформили хет-трик в одном матче. До Варди и Переса из «Лестера» это делали Пеннант и Пирес в матче за «Арсенал» в 2003-м. Есть и то, в чем «Лестер» обошел вообще всех. 9:0 – самая крупная победа в гостевом матче АПЛ. В домашней игре подобное творил «Манчестер Юнайтед» в 1995 году. Были победы по 8:0, но такое – нет, никогда.
Для «Саутгемптона» это самое крупное домашнее поражение в истории. Календарь как бы настраивает, что может быть еще хуже:
На контрасте посмотрите на радостных игроков «Лестера»: