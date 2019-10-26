0:9? 0:9! «Лестер» в гостях раскромсал «Саутгемптон»

После этого полетели бесконечные голы. Особенно классно получилось у форварда Айосе Переса. Он оформил хет-трик и стал только вторым игроком АПЛ, кто отличался тремя мячами в двух матчах против одного соперника. Еще играя за «Ньюкасл» в прошлом сезоне, Перес уже забивал «Саутгемптону» три гола. Первым таким игроком был Луис Суарес в 2012 году.

В этом сезоне «Лестер» неожиданно соперничает с «Ман Сити» в таблице и по рекордам. За всю историю АПЛ только три матча завершались с преимуществом одной из команд минимум в пять мячей к концу первого тайма. Один из этих матчей – игра «Ман Сити» и «Уотфорда» в сентябре 2019-го. «Лестер» оказался второй такой командой за эту осень.