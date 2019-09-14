Теэму Пукки
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#Теэму Пукки #Футбол #АПЛ #Норвич

Главный футболист АПЛ – Пукки из «Норвича». Он провалился в «Шальке», а теперь забивает грандам

14 сентября 2019, 21:22
Денис Лапшин

UPD: Впервые мы опубликовали этот текст после проигрыша «Норвича» от «Челси». С тех пор Теему Пукки забил в ворота «Ман Сити» и дважды отличился за сборную Финляндии (пострадали итальянцы и греки).

Сейчас «Норвич» обыграл «Ман Сити» (3:2) – для Пепа это первое поражение в АПЛ впервые с января. Пукки же, забив гол, поучаствовал в этой победе. Почитайте великолепную историю о том, как из ненужного игрока превратиться в одного из лучших нападающих Премьер-лиги.

«Норвич» проиграл «Челси», но опять дал повод говорить о себе. Точнее, о лидере команды – Теэму Пукки. 29-летний финн в прошлом году стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа вместе с «Норвичем», а теперь выдал громкий старт – 5 голов в трех матчах.

Такой внезапный успех зрелого игрока в АПЛ – большая редкость. Можно провести параллели с Джейме Варди из «Лестера», но в истории Пукки вдвойне необъяснимо, почему он заиграл только сейчас.

Был в «Челси» на просмотре и не закрепился в топ-клубах

Главное, что надо знать про Теэму Пукки – в своей карьере у него было много шансов играть на высоком уровне. Все началось в 2006 году: 16-летнего Пукки на матчах молодежки заметил скаут «Челси», Флемминг Берг. Но в клубе финн никого не убедил.

«Я увидел его в матче сборной Финляндии U17 на турнире в Португалии, и сразу заметил, что в нем есть что-то особенное», – рассказывает Берг. «Я рассказал «Челси» о нем, ему дали неделю на просмотр, но наверное все случилось слишком рано».

«Слишком рано» – девиз всей карьеры Пукки. Потому что после «Челси» была «Севилья», где он сыграл только один матч на взрослом уровне и уехал обратно в Финляндию. А в 2011 он получил третий шанс в Европе, подписав контракт с «Шальке».

«Нет Пукки, нет вечеринки». Полный провал в «Шальке»

В Германии болельщики быстро выяснили перевод фамилии Пукки — «Санта». Отсюда пошел шутливый хештег «Нет Пукки, нет вечеринки», который лишь стебал финского футболиста за неуверенную игру в атаке.

Статистика финна в «Шальке» и правда не впечатляет: 8 голов в 37 матчах. Но почти все игры он начинал на скамейке запасных. Причина – Рауль и Хунтелаар, которых в тот период подписал немецкий клуб.

Два звездных страйкера были самыми высокооплачиваемыми и знаменитыми футболистами «Шальке». Роль Пукки свелась к выходам на замену, и два года спустя финн снова покинул топ-5 лиг Европы.

Карьеру Пукки вытащил Даниэль Фарке

Нынешний тренер «Норвича» в начале 2010-х работал главным тренером второй команды «Дортмунда». Спустя несколько лет, когда Фарке выбирал нападающего для «Норвича» в Чемпионшипе, он вспомнил про финна из «Шальке», над которым тогда многие смеялись.

«Конечно, я запомнил его», – рассказывает Фарке. «Мне нравилось, как он тогда играл, я следил за его карьерой после «Шальке» и воспользовался шансом подписать его. Думаю, не зря! Тогда в Германии он не был так сконцентрирован как сейчас, но мне нравилось его отношение к делу».

За пять лет Пукки изменился со всех точек зрения: из блондина с длинными волосами он стал бруталом с бородой. Переворот его карьеры случился в датском «Брондбю», где он забил 55 мячей за 130 матчей. Кстати, туда его позвал тот самый скаут Флемминг Берг, который когда-то рекомендовал финна «Челси».

Без вмешательства Фарке вряд ли кто-то заметил бы прогресс Пукки. На момент переезда в «Норвич» финну уже было 28 лет, и его голы наверняка списывали на слабый уровень лиги. Но в прошлом году Пукки завоевал Чемпионшип, а в этом уже шатает АПЛ.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de, imago sportfotodienst, Newspix24 / Global Look Press
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