Главный футболист АПЛ – Пукки из «Норвича». Он провалился в «Шальке», а теперь забивает грандам

UPD: Впервые мы опубликовали этот текст после проигрыша «Норвича» от «Челси». С тех пор Теему Пукки забил в ворота «Ман Сити» и дважды отличился за сборную Финляндии (пострадали итальянцы и греки). Сейчас «Норвич» обыграл «Ман Сити» (3:2) – для Пепа это первое поражение в АПЛ впервые с января. Пукки же, забив гол, поучаствовал в этой победе. Почитайте великолепную историю о том, как из ненужного игрока превратиться в одного из лучших нападающих Премьер-лиги.

«Норвич» проиграл «Челси», но опять дал повод говорить о себе. Точнее, о лидере команды – Теэму Пукки. 29-летний финн в прошлом году стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа вместе с «Норвичем», а теперь выдал громкий старт – 5 голов в трех матчах.

Такой внезапный успех зрелого игрока в АПЛ – большая редкость. Можно провести параллели с Джейме Варди из «Лестера», но в истории Пукки вдвойне необъяснимо, почему он заиграл только сейчас.