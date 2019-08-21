Большое достижение Сульшера в «МЮ» – исполнение собственной мечты. Он всегда хотел молодую команду

В мае журналисты клубного ТВ «Манчестер Юнайтед» спросили у Сульшера о философии команды на ближайшее время. На это тренер ответил: «Хочу, чтобы молодые футболисты чаще играли за основу. У них есть на это все шансы – если игрок хорош, то он будет попадать в заявку на матчи АПЛ».

В том же интервью Сульшер признался: он часто смотрит матчи молодежных команд «МЮ», у него есть факты по всем ключевым игрокам. В работе с молодежью ему даже помогает специальный человек – Марк Демпси. Раньше Демпси руководил молодежкой «МЮ», теперь следит за командой U-23 и готовит отчеты для Сульшера.