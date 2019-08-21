Большое достижение Сульшера в «МЮ» – исполнение собственной мечты. Он всегда хотел молодую команду
В мае журналисты клубного ТВ «Манчестер Юнайтед» спросили у Сульшера о философии команды на ближайшее время. На это тренер ответил: «Хочу, чтобы молодые футболисты чаще играли за основу. У них есть на это все шансы – если игрок хорош, то он будет попадать в заявку на матчи АПЛ».
В том же интервью Сульшер признался: он часто смотрит матчи молодежных команд «МЮ», у него есть факты по всем ключевым игрокам. В работе с молодежью ему даже помогает специальный человек – Марк Демпси. Раньше Демпси руководил молодежкой «МЮ», теперь следит за командой U-23 и готовит отчеты для Сульшера.
В конце марта ESPN выдал инсайд: «Юнайтед» изменит трансферную политику и сделает приоритетом подписание молодых футболистов. При этом контракты с более возрастными игроками будут заключаться в случаях крайней необходимости.
Новость ESPN полностью подтвердили трансферы «МЮ» этим летом:
- Харри Магуайр – 26 лет.
- Аарон Ван-Биссака – 21 год.
- Даниэль Джеймс – 21 год.
Все трое уже дебютировали в основном составе и сыграли по два матча. Джеймс даже забил гол «Челси».
В январе Сульшер обещал, что будет постепенно перестраивать команду. В прошлом сезоне состав «Манчестер Юнайтед» не особо менялся. В стартовых турах этого – резко омолодился.
Средний возраст команды (в расчет берутся только игроки, вышедшие в старте) в матче с «Челси» составил всего 24,6 лет (самый молодой состав в первом туре АПЛ), в матче с «Вулверхэмптоном» – 23,9. В заявке «МЮ» оказались и опытные футболисты (Мата, Янг, Матич), но все они были в запасе. Самым возрастным игроком, вышедшим в этих матчах, был Давид Де Хеа – 28 лет.
Надежду Сульшера на молодых игроков подтвердил Скотт Мактоминей: «Сульшер действительно верит в молодых игроков. Его вера доказывает, что возраст – это просто число. Опыт важен, но у молодых игроков есть голод. Если у кого-то больше опыта, это не значит, что он лучше вас. Ни у кого нет гарантий того, что он будет играть в каждом матче. Это создает здоровую атмосферу в раздевалке. Возраст – это просто число».