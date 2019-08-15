К переходу в «Ливерпуль» Адриана готовили в клубе из шестого дивизиона. Туда его пустили вместе с личным тренером

32-летнего вратаря взяли в «Ливерпуль» на место Симона Миньоле. Тому надоело сидеть в запасе, а тут подвернулся «Брюгге» и его амбиции по Лиге чемпионов. Адриан пришел в «Ливерпуль» свободным агентом только пятого августа. «Вест Хэм» объявил о его уходе еще 29 мая. Два месяца – это не только отдых на пляже. Адриану нужны были тренировки.

До «Вест Хэма» Адриан жил в Севилье. Пошел в школу «Бетиса» – там же и заиграл на профессиональном уровне. Этим летом Адриан связался с Хосе Мари Морено – директором «Пиласа» из шестого испанского дивизиона. Помогли связи еще со времен «Бетиса». С того времени Хосе Мари – друг Адриана. Его приезд в команду организовали без проблем.

До этого Адриан уже тренировался индивидуально. 30 июня он опубликовал в инстаграме вот это видео, где летает за мячами по девяткам. За месяц до перехода в «Ливерпуль» Адриан начал полноценную подготовку к сезону. Параллельно он вел переговоры с другими командами. Из реальных вариантов выделялись «Бетис» и «Вальядолид».