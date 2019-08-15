К переходу в «Ливерпуль» Адриана готовили в клубе из шестого дивизиона. Туда его пустили вместе с личным тренером
К появлению Адриана в «Ливерпуле» можно относиться по-разному. Есть прошлый сезон, где он играл за «Вест Хэм» только в кубковых матчах. Есть его прошлое с кучей отбитых ударов и сухими матчами в средней команде. Даже игра за Суперкубок УЕФА – парадокс. Сначала Адриан сам привез пенальти в дополнительное время, а потом стал героем послематчевой серии.
32-летнего вратаря взяли в «Ливерпуль» на место Симона Миньоле. Тому надоело сидеть в запасе, а тут подвернулся «Брюгге» и его амбиции по Лиге чемпионов. Адриан пришел в «Ливерпуль» свободным агентом только пятого августа. «Вест Хэм» объявил о его уходе еще 29 мая. Два месяца – это не только отдых на пляже. Адриану нужны были тренировки.
До «Вест Хэма» Адриан жил в Севилье. Пошел в школу «Бетиса» – там же и заиграл на профессиональном уровне. Этим летом Адриан связался с Хосе Мари Морено – директором «Пиласа» из шестого испанского дивизиона. Помогли связи еще со времен «Бетиса». С того времени Хосе Мари – друг Адриана. Его приезд в команду организовали без проблем.
До этого Адриан уже тренировался индивидуально. 30 июня он опубликовал в инстаграме вот это видео, где летает за мячами по девяткам. За месяц до перехода в «Ливерпуль» Адриан начал полноценную подготовку к сезону. Параллельно он вел переговоры с другими командами. Из реальных вариантов выделялись «Бетис» и «Вальядолид».
Адриану помогал заниматься Педро Илланес – бывший вратарь «Бетиса», у которого есть собственная вратарская школа. На их совместные занятия был намек еще в декабре 2018-го. Тогда Адриан прислал в подарок школе Илланеса футболку, перчатки и бутсы. Перед этим Адриан записал видеообращение.
«Горжусь тем, что могу помочь тебе, мой друг. Накапливаем работу и опыт», – написал Илланес в инстаграме 4 июля. Когда Адриан достаточно подготовился для чего-то большего, они с Илланесом и тренером по физподготовке пошли в «Пилас». В течение двух недель Адриан приходил в специально выделенную для него раздевалку, выходил на поле и тренировался. Прерывался только на новые переговоры.
Так происходило до 3 августа. Тогда Адриан пришел в последний раз и сказал, что договаривается о контракте с английской командой. Дальше тренироваться с «Пиласом» было опасно – риск получения травмы мог осложнить переход в «Ливерпуль». «Мы желаем ему всего хорошего. Это сенсационный парень», – отреагировал Хосе Мари на уход Адриана.
Сам Адриан тоже красиво поблагодарил «Пилас». Он оставил клубу подарочный сертификат на покупку спортивного инвентаря. В собственном твиттере Адриан пожелал клубу всего наилучшего.
Летом Адриан так хорошо подготовился, что неожиданно для самого себя попал в «Ливерпуль»: «Я закончил сезон с окончанием контракта и знал, что у меня будут предложения. Но я не думал, что получу что-то на этом уровне. Я никогда не думал, что смогу играть за европейских чемпионов. Прошлый сезон в «Вест Хэме» был одним из худших, особенно по контрактным вопросам. В итоге все завершилось хорошо».
Идеальная подготовка Адриана впечатлила и Юргена Клоппа: «Когда я впервые заговорил с ним, он сказал, что у него есть тренер вратарей и все в таком духе. Было ясно, что ему нужно время, чтобы привести себя в форму. Но у нас не было этого времени, поэтому он должен был быть в хорошей форме. И он был в хорошей форме».