Жоржиньо
Суперкубок УЕФА
Челси
Поделиться:
Комментарии:
0
#Жоржиньо #Челси #Суперкубок УЕФА

В Суперкубке УЕФА все смотрели на Жоржиньо. На его футболке неправильно написали фамилию

15 августа 2019, 00:44

Жоржиньо уже год выступает за «Челси», он пришел в этот клуб вместе с Маурицио Сарри. «Челси» сменил тренера, но Жоржиньо играет дальше.

imago sportfotodienst / Global Look Press

Jorginho – так писать фамилию правильно, но на игре Суперкубка Жоржиньо играл с надписью Jorghino. Букву «h» стоило отпечатать предпоследней, а не в середине. Помимо картинки подтверждение в твите «Челси».

А вот в такой футболке он играл в Суперкубке.

«Разве у «Челси» не бан на трансферы? Похоже, у них новый игрок»

Это особенно важно, потому что Жоржиньо – основной игрок. В прошлом сезоне он сыграл 37 матчей за «Челси» в АПЛ, уступив по времени на поле только Аспиликуэте, Кепе и Давиду Луису. На его счету два гола и отличный процент точных передач – 89,3%.

В матче за Суперкубок Жоржиньо показал не так уж много, но уверенно реализовал пенальти, сделав счет 2:2. Забил и в послематчевой серии, но его команда все же уступила 4:5.

Больше английского зрелища
В АПЛ тоже ввели VAR. И сразу новые споры
Дэниел Джеймс забил за «МЮ» в первой же игре. Он посвятил гол умершему отцу
Посмотрели разгромный матч «МЮ» и «Челси»? У многих не работал Okko (да, АПЛ теперь там)
Тут все основное, что показали «МЮ» и «Челси» в фееричном матче
Везде мелькает фото Салаха и парнишки с разбитым носом. Мальчик врезался в столб, когда ловил игроков
«Саутгемптон» – пример. Даже проигрывая, можно по-доброму смеяться над соперниками и удивлять фанатов
«Ливерпуль» потратил меньше «Норвича» и отгрузил ему 4 гола за тайм. Так открыли новый сезон (по интригам – безумие)
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Жоржиньо
#Челси
#Суперкубок УЕФА