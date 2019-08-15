В Суперкубке УЕФА все смотрели на Жоржиньо. На его футболке неправильно написали фамилию
Жоржиньо уже год выступает за «Челси», он пришел в этот клуб вместе с Маурицио Сарри. «Челси» сменил тренера, но Жоржиньо играет дальше.
Jorginho – так писать фамилию правильно, но на игре Суперкубка Жоржиньо играл с надписью Jorghino. Букву «h» стоило отпечатать предпоследней, а не в середине. Помимо картинки подтверждение в твите «Челси».
А вот в такой футболке он играл в Суперкубке.
«Разве у «Челси» не бан на трансферы? Похоже, у них новый игрок»
Это особенно важно, потому что Жоржиньо – основной игрок. В прошлом сезоне он сыграл 37 матчей за «Челси» в АПЛ, уступив по времени на поле только Аспиликуэте, Кепе и Давиду Луису. На его счету два гола и отличный процент точных передач – 89,3%.
В матче за Суперкубок Жоржиньо показал не так уж много, но уверенно реализовал пенальти, сделав счет 2:2. Забил и в послематчевой серии, но его команда все же уступила 4:5.