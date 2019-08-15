В Суперкубке УЕФА все смотрели на Жоржиньо. На его футболке неправильно написали фамилию

Это особенно важно, потому что Жоржиньо – основной игрок. В прошлом сезоне он сыграл 37 матчей за «Челси» в АПЛ, уступив по времени на поле только Аспиликуэте, Кепе и Давиду Луису. На его счету два гола и отличный процент точных передач – 89,3%.

В матче за Суперкубок Жоржиньо показал не так уж много, но уверенно реализовал пенальти, сделав счет 2:2. Забил и в послематчевой серии, но его команда все же уступила 4:5.