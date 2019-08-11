Мохамед Салах
АПЛ
Ливерпуль
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#Мохамед Салах #АПЛ #Ливерпуль

Везде мелькает фото Салаха и парнишки с разбитым носом. Мальчик врезался в столб, когда ловил игроков

11 августа 2019, 18:35
Александр Плеханов

11-летний Луи Фалер – болельщик «Ливерпуля». Вместе с братом они ловили машины игроков «Ливерпуля», чтобы наделать фотографий. Повезло с ван Дейком, Фабиньо, Клоппом, Шакири и Чемберленом. Конфуз вышел как раз с Салахом. Ребята побежали за его машиной, но Фалер врезался в фонарный столб, упал и сломал нос.

Фалер живет рядом с базой «Ливерпуля» в Мелвуде. Сначала Салах проехал мимо, но потом вернулся. «Мы все еще пытались понять, что произошло, когда Мо приехал. Он видел, как один из мальчиков поранился, и у него хватило порядочности подъехать обратно, чтобы проверить, что он в порядке. Никто не мог в это поверить. Все были ошеломлены», – сказал его отчим Джо Купер.

Салах даже извинился перед мальчиками за то, что так получилось. Они долго и не расстраивались. Сейчас все массово подписываются на аккаунт Фалера в инстаграме. Туда он и залил фотографии с игроками «Ливерпуля». В подписи к фотографии с Салахом мальчик рассказал эту историю и отметил важное: «Травма носа стоит встречи с Мо».

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