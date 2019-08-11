«Саутгемптон» – пример. Даже проигрывая, можно по-доброму смеяться над соперниками и удивлять фанатов

Этот сезон «Саутгемптон» начал с разгромных 0:3 от «Бернли». После этой игры вы не найдете тонны осуждающих комментариев и просьб уволить главного тренера. Вместе с игроком Ориолем Ромеу (он давал интервью с разбитым носом) они спокойно рассказали, что нормально играли 60 минут, а потом что-то сломалось. Объяснение принято – идем дальше.

Трансферы – тоже игра с образом тренера

Ральф Хазенхюттль звал всех в лодку, но ведет поезд. Примерно так смотрится со стороны каждая серия мультфильма о трансферах «Саутгемптона». «Ральф Экспресс» приезжает в любой город и страну, откуда забирает нового игрока команды. Ему выделяют отдельный вагон, в котором он и едет дальше. Каждая серия идет 30-40 секунд. Вот вам три выпуска от клуба из этого лета.

1. «Все на борту «Ральф Экспресс». Отправляемся из Льежа, прибываем в Саутгемптон». Так клуб купил у бельгийского «Стандарда» малийца Дженепо. Это было в середине июня – сразу после тяжелого окончания сезона.