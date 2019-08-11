«Саутгемптон» – пример. Даже проигрывая, можно по-доброму смеяться над соперниками и удивлять фанатов
«Саутгемптон» не выигрывал в АПЛ с 13 апреля. В конце прошлого сезона клуб выдал серию из трех ничьих и двух поражений. «Саутгемптон» финишировал 16-м, всего в пяти очках от зоны вылета. Летом его владелец Гао Чжишень выдал фразу о том, что считает клуб собственным ребенком. Не в его правилах относиться к «Саутгемптону», как к какой-то откормленной свинье (об этом тоже говорил он).
Основные перемены в «Саутгемптоне» произошли в декабре 2018-го. Тогда главным тренером поставили Ральфа Хазенхюттля. Перед первым домашним матчем Хазенхюттль рассылал фанатам ваучеры на бесплатные напитки. «Я всегда зову людей в нашу лодку, чтобы они помогали нам грести», – сказал Хазенхюттль. Сработало: фанаты сразу приняли тренера.
Этот сезон «Саутгемптон» начал с разгромных 0:3 от «Бернли». После этой игры вы не найдете тонны осуждающих комментариев и просьб уволить главного тренера. Вместе с игроком Ориолем Ромеу (он давал интервью с разбитым носом) они спокойно рассказали, что нормально играли 60 минут, а потом что-то сломалось. Объяснение принято – идем дальше.
Трансферы – тоже игра с образом тренера
Ральф Хазенхюттль звал всех в лодку, но ведет поезд. Примерно так смотрится со стороны каждая серия мультфильма о трансферах «Саутгемптона». «Ральф Экспресс» приезжает в любой город и страну, откуда забирает нового игрока команды. Ему выделяют отдельный вагон, в котором он и едет дальше. Каждая серия идет 30-40 секунд. Вот вам три выпуска от клуба из этого лета.
1. «Все на борту «Ральф Экспресс». Отправляемся из Льежа, прибываем в Саутгемптон». Так клуб купил у бельгийского «Стандарда» малийца Дженепо. Это было в середине июня – сразу после тяжелого окончания сезона.
2. 1 июля «Саутгемптон» выкупил у «Ливерпуля» Ингза, а заодно купил у «Бирмингема» Че Адамса. В видео есть прямая отсылка к «Ливерпулю» (Клопп пролетает на самолете). Ван Дейк, Мане, Лаллана, Ловрен, Клайн, Ламберт – все в разное время уходили из «Саутгемптона» в «Ливерпуль». Этим и объясним такой троллинг. «Ральф Экспресс» катится».
3. История с еще одним трансфером получилась веселее остальных. Трансферное окно закрылось, но официально об аренде защитника Данзо объявили только через 16 часов после дедлайна. Оформили раньше, но «Ральф Экспресс» немного опоздал. «Саутгемптон» подал это через то, как Данзо ждал поезда на платформе. Идеально:
Новую форму представляли пародией на фильм
Еще в мае «Саутгемптон» удивил представлением новой формы. Для этого команда сняла шестиминутный ролик, который якобы посвящен предстоящему мероприятию на необитаемом острове. Все это оказалось пародией на фильм Netflix «FYRE: Величайшая вечеринка, которая не состоялась». Там снялись Хазенхюттль и несколько игроков. Сплошное веселье, которое понятно и без перевода.
Смешные моменты и закулисье съемок тоже есть. Кстати, фанаты оценили само видео лучше, чем новую форму «Саутгемптона». И это важный пример истории, когда среднее качество продукта маскируется идеальной подачей.
И последнее: еще одно необычное видео. Здесь «Саутгемптон» показывает закулисные моменты уже из других съемок. Так фанаты лучше узнают атмосферу внутри команды и видят игроков с необычной стороны. Вот так снимают те самые мини-видео, которые пуляют в твиттер, когда игрок забивает гол.