Легкий матч «Ливерпуля» превратился в несчастье – Алиссона заменили из-за травмы
«Ливерпуль» открыл сезон в АПЛ матчем с «Норвичем» и забил три гола уже в первые полчаса. Спокойное течение игры на ровном месте принесло проблему – Алиссон выбивал мяч от ворот, поскользнулся и упал. Продолжить игру он не смог.
Вместо Алиссона вышел испанец Адриан, который шесть последних сезонов провел в «Вест Хэме». Его «Ливерпуль» приобрел в качестве свободного агента всего несколько дней назад. Если пропустили, то Симона Миньоле в клубе больше нет. Он уже играет в Лиге чемпионов в составе «Брюгге».
Алиссон – один из главных героев прошлого сезона, человек, который заставил фанатов забыть о переживаниях за вратарскую позицию после чудовищных косяков Кариуса и все того же Миньоле.
Трансферное окно в Англии закрылось днем ранее. Степень травмы Алиссона пока неизвестна, но уходил он все-таки сам. Адриан и Клопп из-за этого не сильно расстроились. Да и «Ливерпуль» почти сразу забил еще раз.
Ну а Гари Линекер как всегда не обошелся без сарказма и жалеет всех тех, кто взял Алиссона себе в команду в Fantasy.