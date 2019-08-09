Легкий матч «Ливерпуля» превратился в несчастье – Алиссона заменили из-за травмы

Вместо Алиссона вышел испанец Адриан, который шесть последних сезонов провел в «Вест Хэме». Его «Ливерпуль» приобрел в качестве свободного агента всего несколько дней назад. Если пропустили, то Симона Миньоле в клубе больше нет. Он уже играет в Лиге чемпионов в составе «Брюгге».

Алиссон – один из главных героев прошлого сезона, человек, который заставил фанатов забыть о переживаниях за вратарскую позицию после чудовищных косяков Кариуса и все того же Миньоле.

Трансферное окно в Англии закрылось днем ранее. Степень травмы Алиссона пока неизвестна, но уходил он все-таки сам. Адриан и Клопп из-за этого не сильно расстроились. Да и «Ливерпуль» почти сразу забил еще раз.