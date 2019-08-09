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#Алиссон #Футбол #АПЛ #Ливерпуль

Легкий матч «Ливерпуля» превратился в несчастье – Алиссона заменили из-за травмы

09 августа 2019, 22:45

«Ливерпуль» открыл сезон в АПЛ матчем с «Норвичем» и забил три гола уже в первые полчаса. Спокойное течение игры на ровном месте принесло проблему – Алиссон выбивал мяч от ворот, поскользнулся и упал. Продолжить игру он не смог.

Скриншот с трансляции Okko

Скриншот с трансляции Okko

Вместо Алиссона вышел испанец Адриан, который шесть последних сезонов провел в «Вест Хэме». Его «Ливерпуль» приобрел в качестве свободного агента всего несколько дней назад. Если пропустили, то Симона Миньоле в клубе больше нет. Он уже играет в Лиге чемпионов в составе «Брюгге». 

Алиссон – один из главных героев прошлого сезона, человек, который заставил фанатов забыть о переживаниях за вратарскую позицию после чудовищных косяков Кариуса и все того же Миньоле.

Трансферное окно в Англии закрылось днем ранее. Степень травмы Алиссона пока неизвестна, но уходил он все-таки сам. Адриан и Клопп из-за этого не сильно расстроились. Да и «Ливерпуль» почти сразу забил еще раз.  

Скриншот с трансляции Okko

Ну а Гари Линекер как всегда не обошелся без сарказма и жалеет всех тех, кто взял Алиссона себе в команду в Fantasy.

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Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
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