На победе «Ливерпуля» в ЛЧ «Рома» заработала 5 миллионов. Все из-за трансферов Салаха и Алиссона

Деньги для «Ромы» могли и не прийти, но два лидера «Ливерпуля» идеально провели матч. Алиссон оказался первым вратарем за девять лет, который отыграл на ноль в финале Лиги чемпионов. Восемь сейвов – красивое напоминание о Кариусе в составе на финал 2018 года против «Реала».

Салах – первый египтянин, забивший гол в финале Лиги чемпионов. Он отличился уже на второй минуте – быстрее в современном варианте ЛЧ забивал только Мальдини. «Ради карьеры я принес в жертву многие вещи. Переехать из деревни в Каир, представлять Египет на таком высоком уровне – невероятная история», – сказал Салах после финального свистка.

Алиссон и Салах сначала раскрылись в «Роме», а уже потом вышли на новый уровень в «Ливерпуле». На обоих «Рома» продолжает делать деньги – подобная сумма бонусов наверняка полагается и за победу «Ливерпуля» в АПЛ. Но этого ждать еще минимум год.