На победе «Ливерпуля» в ЛЧ «Рома» заработала 5 миллионов. Все из-за трансферов Салаха и Алиссона
В заявке на финал Лиги чемпионов были сразу три бывших игрока «Ромы»:
- Алиссон («Ливерпуль») – ушел в 2018-м за 62,5 млн евро.
- Мохамед Салах («Ливерпуль») – ушел в 2017-м за 42 млн евро.
- Эрик Ламела («Тоттенхэм») – ушел в 2013-м за 30 млн евро.
За всех этих игроков вместе «Рома» получила 134,5 миллиона. Все это без учета бонусов, которые полагались за каждый из трансферов. В случае Ламелы сумма могла вырасти еще на 5 миллионов евро из-за достижений его нового клуба. По Алиссону и Салаху вышло интереснее.
Журналисты Il Romanista обратили внимание на бонусы в сделках по двум игрокам «Ливерпуля». По Алиссону они равны 10 миллионам евро, по Салаху – 8. Конкретные условия получения этих денег не раскрываются, но Il Romanista пишет, что за победу «Ливерпуля» в финале ЛЧ «Роме» полагается сумма почти в 5 миллионов евро. Как раз из-за Алиссона и Салаха.
Il Romanista можно доверять. Это единственная в мире газета, которая посвящена футбольной команде. Она основана в 2004 году, а в своем нынешнем варианте существует с сентября 2017-го. Есть ежедневная газета, сайт и даже интернет-телевидение. В сентябре 2018 года специальное интервью Il Romanista давал Де Росси – так здесь отмечали год с перезапуска.
Деньги для «Ромы» могли и не прийти, но два лидера «Ливерпуля» идеально провели матч. Алиссон оказался первым вратарем за девять лет, который отыграл на ноль в финале Лиги чемпионов. Восемь сейвов – красивое напоминание о Кариусе в составе на финал 2018 года против «Реала».
Салах – первый египтянин, забивший гол в финале Лиги чемпионов. Он отличился уже на второй минуте – быстрее в современном варианте ЛЧ забивал только Мальдини. «Ради карьеры я принес в жертву многие вещи. Переехать из деревни в Каир, представлять Египет на таком высоком уровне – невероятная история», – сказал Салах после финального свистка.
Алиссон и Салах сначала раскрылись в «Роме», а уже потом вышли на новый уровень в «Ливерпуле». На обоих «Рома» продолжает делать деньги – подобная сумма бонусов наверняка полагается и за победу «Ливерпуля» в АПЛ. Но этого ждать еще минимум год.