Лига чемпионов
Мохамед Салах
Алиссон
Эрик Ламела
Рома
Ливерпуль
Тоттенхэм
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига чемпионов #Ливерпуль #Тоттенхэм #Мохамед Салах #Рома #Алиссон #Эрик Ламела

На победе «Ливерпуля» в ЛЧ «Рома» заработала 5 миллионов. Все из-за трансферов Салаха и Алиссона

02 июня 2019, 02:05
Александр Плеханов

В заявке на финал Лиги чемпионов были сразу три бывших игрока «Ромы»:

  1. Алиссон («Ливерпуль») – ушел в 2018-м за 62,5 млн евро. 
  2. Мохамед Салах («Ливерпуль») – ушел в 2017-м за 42 млн евро.
  3. Эрик Ламела («Тоттенхэм») – ушел в 2013-м за 30 млн евро.

За всех этих игроков вместе «Рома» получила 134,5 миллиона. Все это без учета бонусов, которые полагались за каждый из трансферов. В случае Ламелы сумма могла вырасти еще на 5 миллионов евро из-за достижений его нового клуба. По Алиссону и Салаху вышло интереснее. 

Global Look Press

Журналисты Il Romanista обратили внимание на бонусы в сделках по двум игрокам «Ливерпуля». По Алиссону они равны 10 миллионам евро, по Салаху – 8. Конкретные условия получения этих денег не раскрываются, но Il Romanista пишет, что за победу «Ливерпуля» в финале ЛЧ «Роме» полагается сумма почти в 5 миллионов евро. Как раз из-за Алиссона и Салаха. 

Il Romanista можно доверять. Это единственная в мире газета, которая посвящена футбольной команде. Она основана в 2004 году, а в своем нынешнем варианте существует с сентября 2017-го. Есть ежедневная газета, сайт и даже интернет-телевидение. В сентябре 2018 года специальное интервью Il Romanista давал Де Росси – так здесь отмечали год с перезапуска.

твиттер «Ливерпуля»

Деньги для «Ромы» могли и не прийти, но два лидера «Ливерпуля» идеально провели матч. Алиссон оказался первым вратарем за девять лет, который отыграл на ноль в финале Лиги чемпионов. Восемь сейвов – красивое напоминание о Кариусе в составе на финал 2018 года против «Реала». 

Салах – первый египтянин, забивший гол в финале Лиги чемпионов. Он отличился уже на второй минуте – быстрее в современном варианте ЛЧ забивал только Мальдини. «Ради карьеры я принес в жертву многие вещи. Переехать из деревни в Каир, представлять Египет на таком высоком уровне – невероятная история», – сказал Салах после финального свистка.

Алиссон и Салах сначала раскрылись в «Роме», а уже потом вышли на новый уровень в «Ливерпуле». На обоих «Рома» продолжает делать деньги – подобная сумма бонусов наверняка полагается и за победу «Ливерпуля» в АПЛ. Но этого ждать еще минимум год. 

Все фото: Global Look Press
В финале ЛЧ были спорные эпизоды и крутые истории
Разбираем главный эпизод финала ЛЧ. Рука была или нет?
Такие разные празднования от Салаха: встает в позы из йоги, изображает петуха (что-что?)
Почеттино встретил финальный свисток в объятиях Клоппа. Он опять не выиграл титул
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига чемпионов
#Ливерпуль
#Тоттенхэм
#Мохамед Салах
#Рома
#Алиссон
#Эрик Ламела