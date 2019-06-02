Почеттино встретил финальный свисток в объятиях Клоппа. Он опять не выиграл титул

Маурисио Почеттино тренирует уже девять лет, но за это время он еще не взял ни одного трофея. В его карьере было три клуба:

Первый – «Эспаньол». Там чемпионство не светит, победа в Кубке тоже под большим вопросом. Удивляться отсутствию у Почеттино призовых чашек во время испанского периода карьеры глупо.

Второй – «Саутгемптон». На момент весны 2013-го команда уже была в числе крепких середняков Премьер-лиги. В марте того года Найджел Эдкинс, который вывел «Саутгемптон» в АПЛ, ушел в «Рединг», а его место занял Почеттино. Но ни время (в «Саутгемптоне» он пробыл всего год), ни ресурсы не дали ему побороться здесь за победу в каком-нибудь турнире.

В конце мая 2014-го Почеттино перешел в «Тоттенхэм», где за пять лет у него были две реальные возможности взять золотые медали.