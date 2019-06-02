Почеттино встретил финальный свисток в объятиях Клоппа. Он опять не выиграл титул
Маурисио Почеттино тренирует уже девять лет, но за это время он еще не взял ни одного трофея. В его карьере было три клуба:
Первый – «Эспаньол». Там чемпионство не светит, победа в Кубке тоже под большим вопросом. Удивляться отсутствию у Почеттино призовых чашек во время испанского периода карьеры глупо.
Второй – «Саутгемптон». На момент весны 2013-го команда уже была в числе крепких середняков Премьер-лиги. В марте того года Найджел Эдкинс, который вывел «Саутгемптон» в АПЛ, ушел в «Рединг», а его место занял Почеттино. Но ни время (в «Саутгемптоне» он пробыл всего год), ни ресурсы не дали ему побороться здесь за победу в каком-нибудь турнире.
В конце мая 2014-го Почеттино перешел в «Тоттенхэм», где за пять лет у него были две реальные возможности взять золотые медали.
Сезон-2014/15, финал Кубка Лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ноттингем», «Брайтон», «Ньюкасл» и «Шеффилд», но в решающем матче не справился с «Челси»: тогда все решили гол Терри и автогол Уокера.
Сезон-2018/19, финал Лиги чемпионов. Свежее и самое больное поражение в тренерской карьере Почеттино. На пути к финалу ЛЧ «Тоттенхэм» вынес «Сити» и «Боруссию», закамбэчил в матчах с «Аяксом». Но во встрече с «Ливерпулем» Маурисио снова получил два безответных гола.
Перед матчем с «Ливерпулем» Почеттино сказал: «Моя мама называет меня плаксой и говорит: «Он плачет, когда счастлив. Ему грустно – он плачет. Ну же, просто перестань плакать!»
Иногда бывает так: я еду домой на машине с тренировочной базы – около 20 минут езды – и слушаю какую-то музыку, которая напоминает мне об определенных моментах в жизни. Я начинаю плакать, и когда прихожу домой, жена спрашивает: «Что случилось?». Я отвечаю: «Какая-то музыка напомнила мне один случай 30-летней давности в Аргентине», и тогда она говорит, что я сумасшедший.
Если мы выиграем Лигу чемпионов, я не знаю, может быть, буду плакать всю неделю. После полуфинала два разных чувства смешались. Выход в финал Лиги чемпионов – это конец удивительной главы для клуба. Но в то же время, когда выходишь в финал, это похоже на «я хочу участвовать в следующей главе». Оба чувства со мной».
Возможно, после матча Почеттино тоже всплакнул. Во время у него была куча других эмоций.
А это один из самых главных моментов вечера: перед финальным свистком Клопп подошел к Почеттино. Два коуча обменялись фразами и обнялись. Через пару мгновений после этого: а) «Ливерпуль» стал победителем ЛЧ; б) Почеттино опять упустил трофей.
Красиво, что он встретил этот момент вместе с Клопом. Тренером, который проиграл три финала еврокубка, но который все-таки смог.
Однажды сможет и Почеттино.